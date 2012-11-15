黄茂如套利法：渤海物流重组收官

在双十一电商销售狂欢中，两市百货零售类上市公司集体低迷，茂业百货与渤海物流的零售资产整合波澜未起。有私募投资者则认为，在电子零售的强势席卷下，百货业未来经营压力凸显，渤海物流高价收购了秦皇岛茂业百货前景难测

黄茂如选择了一个最佳时机卖出资产。

11月12日，茂业国际（00848.HK）在香港联交所公布，其全资附属中兆投资已完成与渤海物流重组，11月13日，茂业系通过资产注入获得渤海物流1.068亿新股将上市。

此举让黄茂如通过渤海物流套现资产5.8亿元。2012年4月份，渤海物流以增发新股方式购买中兆投资旗下的秦皇岛茂业百货商厦经营管理有限公司（下称“秦皇岛茂业”）100%股权，秦皇岛茂业以2011年净资产为基准进行估值， 2011年，秦皇岛茂业净资产由上一年的540万元暴增至2.57亿元，在此基础上溢价125%。

在双十一电商销售狂欢中，两市百货零售类上市公司集体低迷，茂业百货与渤海物流的零售资产整合波澜未起。有私募投资者则认为，在电子零售的强势席卷下，百货业未来经营压力凸显，渤海物流高价收购了秦皇岛茂业百货前景难测。

自2008年以来，黄茂如旗下茂业系以彪悍的投资手法纵横A股商业资本，先后在二级市场直接举牌，大量收购渤海物流、商业城、深国商的股权，今年第二季度开始，又将目标锁定“商业东北虎”大商股份，33.78元每股的均价在二级市场收购大商股份共1332.5万股，占总股本约4.5%。

黄茂如套利法

“这意味着，茂业系不费分毫开发金都茂业商场，两年培育后增值125.4%！”

茂业系于2008年开始进入渤海物流，在此次资产收购报告中，渤海物流表示，大股东完成资产重组后解决了秦皇岛茂业百货金都店与上市公司同业竞争问题，并将给上市公司带来新的业绩增长点。

秦皇岛茂业成立于2008年8月，其主营业务为茂业百货金都店的运营和管理，总建筑面积4.66万平方米。

当时，刚刚完成登陆联交所的茂业国际（0848.HK），手握大量资金同时在资本市场和商业产业两条路北上渤海湾。首先，茂业国际通过中兆投资在二级市场买入渤海物流股票，并坐上第一大股东位置，一年后受让渤海物流原第二大股东7.2%的股权后，持股比例增至27.21%。2009年12月，茂业系改组渤海物流董事会，派出三名董事入主新董事会。

此后，茂业系开始将旗下位于北方的新开店铺卖入上市公司。

茂业金都店地处秦皇岛市海港区商圈太阳城的中心位置，2009年5月开业。2009年9月，中兆投资承诺，将在两年内解决该店铺与渤海物流现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。去年9月，茂业系宣布将秦皇岛茂业除所有权、收益权、处置权之外的经营管理权委托给渤海物流管理。

秦皇岛茂业2009、2010及2011年净资产分别为350万元、540万元和2.57亿元，营业收入分别为1.14亿元、1.77亿元、2.33亿元，净利润分别为负370万元、190万元和1269万元。国信证券零售行业分析师孙菲菲分析，2011年，秦皇岛茂业的净资产和净利润分别出现暴增现象，最主要是2011年第四季度，茂业系先后向该公司增资2.4亿元，秦皇岛茂业开发金都店时所需资金主要来自银行借款，重组前夕，茂业系通过注资偿还银行全部借款，降低了银行利息支付。加上2011年商业地产延续涨势，其商业物业持续增值，茂业百货店铺身价瞬间倍增。

据渤海物流的非公开增发方案，秦皇岛茂业100%股权以2011年的净资产为基准进行估值，最终作价5.8亿元，与基准日标的资产账面净资产相比增值125.4%。

“这意味着，茂业系不费分毫开发金都茂业商场，两年培育后，只需调用2.4亿元的资金为该商场偿还贷款，几个月时间，该笔投资转眼增值125.4%！”该投资者说，“茂业系之所以在2008年同时抄底渤海物流、商业城和深国商，显然是为商业开发转售上市公司模式打基础。”

待售物业

今年的净利润大幅增长，是由于利息支出相比去年大幅减少

而最近半个月，双十一电商推广铺天盖地，淘宝当日突破190亿元交易额令百货零售机构“汗颜”。“真的很难看到实体百货店持续增长的希望。”上述私募投资者说。

商业上市公司股价一片惨淡，大商股份更是一路狂泻，目前已经跌破茂业系举牌价。在电子零售冲击下，券商近期均对零售板块持谨慎态度。安信证券发布行业报告指出，零售公司三季报数据和十一黄金周的销售情况，都反映了零售行业增速处低迷状态，预计今年四季度或者明年仍将继续低迷。

渤海物流在资产收购公告中预测，秦皇岛茂业2012年、2013年、2014年预计实现营业收入2.9亿元、3.2亿元、3.6亿元，实现净利润可达到3047万元、3565万元、4137万元，并认为茂业百货（金都店）在2013年以后将进入稳定增长期。

渤海物流公开资料显示，今年上半年，秦皇岛茂业的净利润已经达到2000万元。但是，今年的净利润大幅增长，是由于利息支出相比去年大幅减少，若不考虑利息支出因素，其经营净利润增长率为36.86%。

因此，上述私募投资者认为，渤海物流此次收购公司业绩贡献甚微，今年大约每股贡献在0.07元/股-0.1元/股左右，能否持续增长还存在很大的市场风险。

茂业系目前在北方拥有诸多的商业项目，包括分别位于山西、辽宁两省的太原柳巷店、太原亲贤街项目、沈阳金廊项目、沈阳铁西店等项目。孙菲菲认为，茂业系存在整合旗下资产的需求和可能。

茂业系需要更多的上市平台来分担商业项目的经营风险，此前，茂业系表示不排除继续投资大商股份的可能。若茂业系能顺利增持大商股份，大商股份将成为茂业系在东北的几个商业资产的理想接盘者。