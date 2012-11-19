黄宏生：儿子不愿接班 创维或用“美的模式”

11月16日，在偕太太林卫平、99岁的外婆参加完母校华南理工大学60周年庆典活动后，已经远离媒体8年的创维集团创始人和控股股东黄宏生再次接受了采访。

对于刚刚完成对母校的3000万元捐赠的黄宏生来说，其与媒体沟通的主要内容依然是其最为关注的创维和彩电行业。由于汽车行业，特别是新能源汽车行业前景趋淡，他并没有多谈所控股的南京金龙客车项目。

黄宏生一向谨慎稳健，但他这次提出，创维集团2015年的销售收入目标将达到500亿元，2020年为千亿元。虽然他自己也认为完成这一目标难度很大，但是对于黄宏生来说，这一全新的目标可以让创维改变过于温和的企业文化，转为主动进攻的“狼性文化”，从而治好创维目前的“病症”。

在黄宏生看来，拥有3.5万员工的创维集团中“官僚主义、既得利益的守城心态，不作为的好人主义”的普遍存在，为此创维要用新的目标来开启自身的第三次创业。

重塑“狼性文化”

黄宏生与管理团队的默契，并不能阻止创维斗志的消磨，因此他抛出了千亿目标

黄宏生曾在2007年尚在狱中给创维集团管理层写信，提到创维出身的大企业病。

当时黄宏生曾将创维比作是“面临被狮子(外资品牌)吃掉危险的生病的羚羊”，这次黄宏生表示，几年前创维就出现的这些问题，现在依然存在而且有加剧的趋势。

以集团战略顾问身份重新回到创维集团之后，黄宏生对于创维管理团队中出现的铺张浪费、人浮于事、小富即安的心态有着清醒的认识，目前正在推动集团内部从人事到管理的新一轮整合。

黄宏生对创维的改革得到了张学斌、杨东文等职业经理人团队的认可，不过黄宏生否认其从2004年开始依然在遥控创维的外界传闻，他告诉本报记者：“收房租这样的简单工作我可以遥控，但是对于消费电子这样瞬息万变的行业，我是无法遥控的。而且听话的人往往不会有大的成就，创维的管理团队都是有个性的敢于跟老板争论的高管，所以遥控一说完全不存在。”

不过他也承认他自己与创维的职业经理人团队是行业内最为默契的，他表示：“创维的职业经理人团队有着使命感而不是私念，我是单一最大股东，不存在多头股东利益冲突的问题，所以老板与经理人的沟通是简单高效的。”

与国美、雷士照明不同，黄宏生和创维的经理人团队达到了前所未有的默契，这也为黄宏生与张学斌等经理人联手进行创维“狼性文化”的塑造创造了条件。

黄宏生失去自由的这段时间，创维管理层持稳健的运营方式，让企业度过了难关并成为国内彩电行业的领军企业。但是过于求稳怕风险，加上行业内最好的激励制度，让很多管理层已经失去了斗志。

黄宏生告诉记者：“现在的创维文化再造除了要保留勤俭原则和企业家的道德底线外，而且也让年轻团队拥有试错体制。千亿目标的出炉主要是为了激励团队。”

与此同时，黄宏生表示回到创维后其主要负责协助培养人才，要用刚刚完善的系统人才培养体制培养200名可以独当一面的企业家。考虑到中国制造的成本优势在逐步丧失，创维还对生产线进行了自动化升级改造，改造后其一线制造用人减少了10%。