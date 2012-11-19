梅耶尔约见桑德伯格 雅虎欲与Facebook达成搜索合作

北京时间11月19日消息，据英国《星期日电讯报》(The Sunday Telegraph)报道，知情人士上周六透露，雅虎和Facebook高管正举行会谈，以探讨双方进一步加强合作的可能性，其中包括两家公司就搜索业务达成一项交易。此举也将使微软同雅虎此前达成的搜索合作关系蒙上一层阴影。

《星期日电讯报》援引知情人士的表述称，雅虎CEO玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)此前已同Facebook首席运营官(COO)谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)举行多次会谈，会谈内容是双方进一步加强合作的可能性。

此前雅虎同Facebook已经在一些小型项目上展开合作，如在Facebook网站上共享雅虎资讯等内容。此外，两家公司还就多项专利诉讼达成了和解协议。然而两家公司董事会希望在举行更多会谈后，能够使双方在围绕网络搜索的相关事务上开展合作。

Facebook 此前已经表示，将致力于提高其搜索业务的实力。Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)曾指出，Facebook作为一家社交网站，将在“回答用户所提出问题方面占据独特优势”。如果Facebook同雅虎达成搜索协议，无疑将使Facebook在搜索业务上迈出更大步伐：不但能够更准确、快速回答用户提出的问题，而且能够使Facebook投放的目标广告更有针对性。

从雅虎角度看，由于该公司搜索业务受到了谷歌的极力打压，如果雅虎能够同Facebook达成搜索协议，则等于使Facebook的10亿以上用户成为雅虎搜索使用者，从而有利于提高雅虎搜索的影响力。

挑战谷歌

随着与搜索引擎相关的计算机代码性能变得越来越强大以及用户量的增长，如果不寻求外部帮助，雅虎要真正实现搜索业务的东山再起，无疑将面临着诸多挑战。此外，如果雅虎同Facebook在搜索业务上展开合作，借助同Facebook合作的光环效应，雅虎也能够借此招聘更多顶级技术开发人员。过去数年中，由于雅虎高管层频繁变动，导致该公司技术开发人员也大量流失。

如果Facebook同雅虎达成搜索协议，无疑将对谷歌在搜索业务的老大地位构成威胁，并将打破全球顶尖科技公司的现有排序。由于谷歌是梅耶尔的“老东家”，因此她出任雅虎CEO 后，外界曾推测，梅耶尔很可能促成雅虎同谷歌的合作。然而梅耶尔却没有这样做，而是联手同为谷歌前高管的桑德伯格，一起向谷歌这位老东家发起挑战。

另谋出路

另一方面，雅虎此次寻求在搜索业务上同Facebook开展合作，受到威胁的并不仅仅是谷歌这家搜索巨头，同时也将使微软同雅虎此前达成的搜索合作关系蒙上一层阴影。

2009 年7月，雅虎和微软达成为期10年的搜索和广告合作协议。协议规定，微软将成为雅虎搜索的技术提供商，而雅虎将独家负责两家公司全球范围内的搜索广告销售事务。双方此次合作，是希望借此向谷歌发起挑战。然而雅虎高管此前认为，雅虎与微软的搜索合作可谓“问题多多”，原因就是微软没能挖来更多搜索技术开发人员，因此也无法向谷歌等竞争对手发起实质性挑战。

正因为如此，雅虎计划在搜索业务上“另谋出路”。只是雅虎自家搜索技术开发人员已经严重流失，因此仅凭借自身实力，尚不具备向谷歌发起挑战的实力。目前谷歌在美国搜索市场的份额为66%左右，而微软必应(Bing)的相应市场份额不足16%，雅虎为12%左右。

对于雅虎将同Facebook达成搜索合作协议的传闻和相应看法，雅虎一位发言人拒加置评。