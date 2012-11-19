马云或欲借入股新浪微博反制导购网站

今年已筹资近100亿美元的阿里巴巴集团，PE化的角色愈加明显。对陌陌、新浪微博等投资动作，也可看出社交产品已成为其未来投资整合的核心方向。

近日，来自阿里内部人士的消息显示，阿里巴巴集团对新浪微博的投资洽谈已步入尾声，对新浪微博的估值为30亿美元，但阿里巴巴不会控股。媒体人士程苓峰也表示，据其了解，阿里入股新浪微博的股份约在15%~20%。

目前，阿里与新浪官方都未作表态，但一名新浪中层对《第一财经日报》称，阿里与新浪微博的确就投资事宜进行过多次洽谈。

一名资深媒体人士分析称，这一方面缘于新浪微博未来独立上市需要注入外部的战略投资；另一方面，在腾讯投资美丽说之后，新浪微博已成为阿里外部流量为数不多的可布局棋子。

马云的SNS情结

从3年前的“大淘宝”，到1年前的“淘宝要SNS化”以及去年6月淘宝分拆后提出的“大阿里”，马云对SNS所能给阿里生态构建带来的作用，看成重中之重。

3年前，阿里妈妈、口碑网并入淘宝，是阿里巴巴“大淘宝”战略的开始。意图是打造一个以淘宝为平台的统一入口，并对外接入第三方应用。于是，2009年，被视为“大淘宝”用户平台的SNS产品“淘江湖”上线了。

但时间证明，“淘江湖”成了阿里巴巴在社会化尝试中的第一个失败。这种脱离商品买卖交易关系而打造的用户平台，让面对SNS产品满天飞的用户觉得用处并不大，在经历几次改版后，在阿里内部也已无人提及。

目前，一些带有社区元素的电商导购，逐渐成为淘宝外部流量的重要角色。美丽说、蘑菇街这两大电商导购，其独立用户流量已迅速攀升近淘宝的10%。而新浪微博也已成为淘宝外部第四大流量来源。

随着电商化的发展，越来越多的卖家涌入淘宝，而买家却又被更多的独立B2C分流，买家增长跟不上卖家增长的经济现象，使得淘宝的流量越来越贵。此外，更多有实力的传统商家的入驻，也抬高了淘宝的广告费用。

这使得原有的淘宝卖家在经济环境下行时，要负担更多的运营成本。而淘宝原有的流量分配体系，也没有更多的载体来保证平台上长尾商品的推介。

因此，通过社区化、个性化的产品，来满足淘宝长尾商品的流量导入，成为了保证淘宝未来生态健康持续发展的生命线。但无论是淘江湖，还是口碑网，淘宝自己研发的社区化产品都没能很好地完成这一使命。这也加促着马云通过投资驱动的举措。

阿里矛盾与腾讯威胁

不过，在马云看来，美丽说、蘑菇街、微博等导购网站的突然兴起，给阿里带来繁荣的同时，也暗藏着些许不安全感。

电商人士李成东认为，与京东、当当不同，淘宝本质上是一个以收取卖家广告费用为主的广告平台。2011年，CPC（以用户点击付费的效果广告模式）收入占淘宝总收入的80%。这就需要淘宝拥有更多流量的掌控权。

而比淘宝拥有更高转化率的导购网站，正威胁着淘宝，不断摊薄淘宝的流量。

由于拥有较大流量和更高的转化率，一些淘内卖家开始在导购网站上打广告，并停止在淘宝平台上支付费用较贵的广告费。2011年，淘宝网的平均转化率不到1%，而美丽说、蘑菇街的转化率在7%~8%，新浪微博也有4%左右。

目前，美丽说等导购网站已从初期的CPS（按实际交易付费）广告模式，逐渐转向以CPC为主的广告收费方式，后者目前已占据美丽说50%的收入。这便动了淘宝的奶酪。

更有甚者，马云也不愿看到社交导购网站成为淘宝的外部流量钳口，被其牵着鼻子走。

据一名来自阿里内部的人士透露，今年二季度，马云在一次内部讲话中提出，美丽说、蘑菇街这样的导购网站要予以控制，并要防止外部流量过多集中在某几家上。

目前，阿里对社区导购的布局也正从全面开放转入资本投入。一名知情人士告诉记者，今年5月，阿里方面曾与蘑菇街展开过收购洽谈，但随后又因为价格等其他因素不了了之。而蘑菇街的最大竞争对手美丽说，也已被腾讯收入囊下。

有市场分析认为，腾讯对美丽说的收购，或将加促阿里与腾讯在电商外部流量资源的站队现象。而在电商导购之前，康盛和Phpwind已在前年就腾讯与阿里的站长资源，进行过站队。

5G咨询创始人洪波认为，美丽说已从早期靠淘宝客的交易抽成收入，向效果广告收入转型，这使得美丽说已无需再依赖淘宝。而被阿里收购的新浪微博，或将成为一个“大号的美丽说”。