UC掌门人俞永福：移动浏览器才是王道

近年来，移动互联网发展极为迅速，大有赶超传统互联网之势。尤其在新兴市场，这种趋势更为明显。由于价格原因，这些地方的居民极少购买昂贵的个人电脑，但大部分人都拥有智能手机。此外，对于大部分科技人士而言，移动上网就算不是唯一的，也应该是他们最青睐的上网方式。过去这个夏天，中国和印度的移动上网流量在历史上都首次超过了传统的桌面平台。

一家中国公司正在引领这股潮流并希望将业务扩张至美国。“对于想真正拥有10亿级用户的公司而言，我认为两大关键（因素）必须重视：移动互联网和亚洲。”中国最大的手机浏览器公司UC优视（UCWeb）首席执行官俞永福如是说。UC浏览器和苹果（Apple）Safari和谷歌（Google）Chrome一样，都是手机浏览器。虽然大部分移动厂商往往把注意力放在了操作系统或应用程序上，但UC优视坚信手机浏览器才是引领全球数十亿用户的关键门户所在。

UC优视现在已经表现出这种潜力。它的UC浏览器目前牢牢占据了亚洲市场四成的份额。诞生于2004年的UC浏览器目前每月页面访问量已超过1,600亿次。俞永福希望它的用户数能在未来五年突破10亿大关。这个目标并非遥不可及，因为亚洲地区移动互联网发展迅猛，而UC浏览器在此地区根基很牢固。仅中国就拥有10亿多手机用户，活跃移动互联网用户数也已突破4亿。印度也不甘落后，它的手机用户数也在迅速接近10亿。Mozilla社区火狐（Firefox）工程部总监乔纳森·南丁格尔说：“在发展中国家，绝大部分人与互联网的第一次亲密接触都是通过某款移动设备。”

1997年，第一款智能手机浏览器诞生。此后，手机浏览器的速度和功能都有了巨大的飞跃。手机浏览器在很大程度上提供了一种开源平台，用户可以随心所欲地浏览各种网站。与之相对应的是应用程序，它们绝大部分都是封闭的，只允许用户和开发者之间的交流，人为封锁了他们与第三方厂商的联系。俞永福称：“不论是谷歌、Facebook，还是亚马逊（Amazon）的平台，我认为没有哪家公司愿意他们从中坐收30%的收入。”他是指苹果和谷歌等公司对于在其应用中发生的交易收入抽成；而在网页中进行的交易则无需支付此类费用，甚至包括通过移动设备进行的交易。

浏览器的拥护者声称他们拥有许多应用程序所不具备的优势：网站开发者不需要任何产品发布许可就能访问浏览器。维护手机网站的成本也更低，因为开发者无需专门针对微软（Microsoft）Windows Phone或苹果iOS等数个不同平台。同时，对网站进行更新更加容易，堪称天衣无缝。

如果哪家公司能证明这一切，那UC优视一定能算一个。除了是中国市场的老大，UC浏览器还声称占据了20%的印度市场份额。亚洲的大部分主流手机中都预装了UC浏览器，例如三星（Samsung）、LG、宏达电（HTC）、摩托罗拉（Motorola）和联想（Lenovo），不过iPhone却不在此列。俞永福现在已经把注意力转向了美国。上个月，UC优视在加州硅谷设立了首家办事处。UC优视正在美国招兵买马，招聘工程师和开发者，定制适合美国用户的UC浏览器。俞永福相信UC浏览器的品质将因此获得提升，从而媲美火狐、Chrome和Safari等美国市场的主流浏览器。

不过，取代应用程序可是个艰难挑战。2011年，应用程序市场市值高达85亿美元。预计到2016年，这个数字将达到令人恐怖的460亿美元。2012年第二季度，中国市场仅贡献了苹果应用程序商店3.1%的营收。

至于Mozilla，这家软件社区最近宣布将自行研发火狐操作系统。新系统预计将于明年在巴西上市，是Mozilla对另一新兴市场南美洲的一次试水。Mozilla已和西班牙电信（Telefónica）展开合作，意味着新系统会登陆该公司的Vivo手机。显然，火狐系统将预装火狐手机浏览器。如果移动互联网公司希望成为Facebook那样的10亿级公司，那么新兴市场和成熟市场都不可或缺。俞永福说：“我们希望成为一家‘华裔美国’公司，而不仅仅是来到美国的中国公司。我们并不认为自己需要全球化，我们需要的是‘全球本土化’。”