《中国企业家》杂志第22期目录

【封面】为中国创新——2012年度跨国公司本土化指数榜

世界变了，之前跨国公司的计算公式是“中国市场=中国人口×人均消费量”，如今它或许要变为“中国市场=本土创新×本土运营能力”

EDITORIAL

【写在卷首】零售悬崖

传统零售不必为跌入悬崖而自怨自艾，打败他们的不是电商，而是趋势。发生在零售行业的故事，也足以令传媒行业警惕

OBSERVER

【观察家】技术道德

技术不是冷冰冰的工具，它有道德属性，是价格毁灭者，也是价格创造者

OPINION

【意见】伦敦的人民币离岸角色

伦敦发展欧洲美元市场的经验及其对市场导向的潜在偏好与人民币离岸市场的政策导向的发展方案难以相容

PROFILE 主角

【红人】薛蛮子：无所谓 有所谓

“我做慈善不问动机，只问后果，因为动机是上帝的事情。”

FRONTLINE 一线

【金融】“中概股”退市进入活跃期

在摩根大通董事总经理顾宏地看来，私有化程序本身的复杂性和风险常常被人忽略

[重工]熔盛新冒险

中国最大的民营造船公司大病未愈，却试图通过转型再次复制投资神话

[互联网]穹顶之下

国内最早的网上超市1号店“认祖归宗”，在电商寒冬尚未结束时，完成了从小平台向大平台的转换

【互联网】电商垂直极限

平台电商风头正劲，垂直电商也并非死路一条。做好产品，争取盈利，才有可能挤进幸存者的名单

[医疗]李东生挑战“GPS”

消费市场低迷，TCL发力医疗设备，开始踏上一条国际消费电子巨头曾走过的自我拯救之路

INNOVATION 创酷

[趣商业]

“蓝牙寻车”等一组

[锐科技]

“喷绘电池”等一组

LIFE 生活

【头条】陈九霖等待召唤

他还在为重回石油行业做准备，他说，人要向狗学

[文化]密友眼中的罗姆尼与摩门教

如果罗姆尼成为总统，那么美国将有三大基督教派信徒都成为美国总统的纪录，美国将成为宗教更加自由的国家。当然，这一纪录并未打破

[在海外]穿越柏林墙

意识形态之墙隐遁之后，遵循普世商业伦理，仍是中国公司迈向全球化过程中所必须穿越的另一堵“墙”

[书斋]

“没有什么是不一样的”等一组

[传承]

东方原罪之害

[如是观]

察人“秘籍”

[镜像]

舌尖上的三国杀

[不散场]

云图：西方史诗的六张脸

[幕后]

“立体人陈九霖”等一组

INFOS 资讯

“政府的角色”等一组

COLUMN 专栏

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