巴菲特67亿美元一次性购120架庞巴迪私人飞机

贝尔私人飞机：3天卖出16架

盖茨、何鸿燊开3.6亿庞巴迪，严彬钟情贝尔

11月5日，Bell-407GX、Bell-429两架直升机从北京密云机场起飞，历时7天，经历7个起落，从寒冷的北京飞抵温暖的珠海。

在珠海航展1号展馆内，这两架庞然大物吸引着众多的目光，蜂拥而至的人群争相与其合影。虽然并没有标上价格，但是绝大部分经过驻足的人都知道，它并非自己能够购买得起的玩物。

理财周报记者在航展现场了解到，两架贝尔直升机的售价分别为350万美元和700万美元。而在短短的3天内，贝尔直升机已经向中国卖出了16架直升机，金额高达8000万美元。这个数字将会随着航展的深入而不断攀升。

与此同时，具有非凡影响力的欧洲直升机公司、波音、巴菲特旗下的NETJET和Gulfstream都纷纷加入中国通用航空混战。

中国私人飞机——这是一个巨大且隐秘的市场。

严彬的贝尔直升机

上述提到的两架飞机，都有一个共同的主人，就是严彬。

严彬是华彬集团董事局主席、红牛集团董事局主席，在去年的胡润百富榜排名第四位，个人身家高达500亿元。

目前华彬集团共拥有6架贝尔直升机，型号覆盖206、407和429。除了直升机，严彬还拥有多架价值不菲的商务机。

此次珠海航展，严彬继续一如既往地向自己钟爱的飞机领域砸钱，华彬集团将继续采购贝尔6架直升机。据华彬集团介绍，6架新购直升机将用于横琴岛绿色生态城的运营。

德事隆中国区总裁林明扬说：“中国将超过美国成为私人飞机最大的市场。”对此，作为贝尔直升机的总公司，德事隆已经有了动作，任命在中国有丰富经验的Chris Jaran 为贝尔直升机董事总经理，直指国内的私人飞机市场。

理财周报记者了解到，除了高净值人群外，目前贝尔直升机最大的客户为国家电网。国家电网采购贝尔直升机约占中国区业务的20%。

国家电网主要用于电力巡线，用直升机进行电力巡线将大大地提高工作效率。配上相关的设备，就可以在高压情况下对电线进行维护和检修。

德事隆中国区副总裁陈国昌告诉记者，“在高压的环境下进行操作，对直升机性能是一个巨大的考验。贝尔在这方面有着丰富的经验。”

盖茨和何鸿燊私家3.6亿的庞巴迪

在庞巴迪的展厅里，陈列着一架白色的商务机模型，旁边摆放着各式精密的飞机部件。

与其它展馆不同的是，庞巴迪展馆的布置仅采用了黑白两色，凸显其高端的商务感觉。的确，在去年巴菲特旗下的公务机运营商NetJet一次性采购120架价值67亿美元的飞机，庞巴迪在商务机领域名声鹊起。

巴菲特瞄准的是全球商务机庞大市场。从全球看，目前高端商务机被庞巴迪和湾流公司占据，除了庞巴迪外，湾流也亮相本次航展。

Gulfstream并没有出现在展馆里，而是在独栋建筑的VIP展区，和A380成为了邻居。或许都是巴菲特旗下的公司，湾流的Logo也只采用黑白两色。

这也许意味着，庞巴迪和Gulfstream都有着共同的追求，希望设计和生产出速度更快、性能更好的商务飞机。

因此，在庞巴迪和湾流的客户中，不乏比尔·盖茨、赌王何鸿燊和乔丹这样的名流。盖茨和何鸿燊拥有价值3.6亿元人民币的庞巴迪环球快车6000，环球6000顾名思义，拥有6000海里里程，足以满足客户任何洲际飞行的需要。

赵本山则拥有一架价值2亿元人民币的庞巴迪挑战者850，其代表着庞巴迪先进的技术结晶，最大的航程达到5430Km。

当然，乔丹拥有的湾流G450也曾经创造过最高的洲际飞行纪录，可以轻松地从达拉斯飞到巴黎。

湾流公司表示，2011年在中国并没有任何业务，而现在已经向中国出售了102架商务飞机，中国的市场让他们感到非常兴奋。

国内首家私人飞机4S店

演员苗圃凭借着《走西口》变得家喻户晓，不为人所知的是，她是第一个拥有飞行驾照的女演员。

苗圃的私人飞机是美国西锐公司生产的“SR-22”小型活塞式螺旋桨飞机，是全球最畅销的小型飞机，一旦出现特殊情况，飞机内置有降落伞，驾乘人员无需跳伞。同时，“SR-22”也是安吉丽娜·朱莉的私人座驾。

西锐进入中国，最早是通过在珠海的首家私人飞机4S店——珠海西锐航空，进行代理。

目前珠海西锐已经更名为珠海瀚星，实际控制人也发生了变化，不过经营范围并没有改变，依旧位于珠海国际机场候机楼东侧。

作为国内首个FBO（设在机场的通用航空服务站），珠海瀚星为私人飞机客户提供停放、日常维护和飞行技术培训的服务。

如果一架通用航空飞机需要出行，事先需获得航空资格和气象信息，并规划好航线、停靠站点、加油、检修等事项，FBO正是基于这些服务需求而出现。