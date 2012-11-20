李彦宏马东敏挪威照片曝光 侧面回击离婚传言

李彦宏马东敏挪威照片
11月20日消息，就在外界传闻百度CEO李彦宏离婚之际，一则李彦宏与妻子马东敏今年7月在挪威旅行的照片在百度贴吧曝光，画面展示李彦宏夫妇伉俪情深。这被认为是百度方面通过这一方式侧面回击李彦宏离婚传言。
据了解，在这张曝光的相片中，李彦宏面带微笑，用手搂着妻子马东敏的肩膀，马东敏则带着黑色墨镜，身体靠在李彦宏一边。在李彦宏夫妇背后，则是溪流与青山。整个相片给人两人非常甜美恩爱的感觉。
这张照片实际拍摄的时间是2012年7月6日，不过，近日却在百度贴吧以一个名为“为彦而宏”的吧主贴出，看似不经意，实际却显得有点刻意为之。这张照片想说明的是，李彦宏夫妻非常恩爱，所谓的离婚传言都是谣言。
实际上，这么多年，关于李彦宏离婚的传闻一直不断，很多人都在说，当中国首富的女人不容易，尤其是在像李彦宏这样既富有、又年轻，而且帅气的男人身边，马东敏非常不容易。
据一位自称是百度前员工的人说，作为李彦宏背后的女人，马一直作为贤内助，结婚10多年，为李生下3个女儿，一个儿子，李彦宏虽外表很洋化，骨子里却很封建，其儿子就是马冒着生命危险生的，高龄产妇，但红颜易老，无法留住李的心。
一位微博用户称：“中国首富李彦宏与16年原配马东敏离婚！个人博客背景音乐已换成‘当爱已成往事’”。另一名微博用户称：“百度可能已经易主！若因离婚均分财产，李彦宏所持549万股要平分，马东敏的168万股则有马东敏个人保留。马东敏持股数将超李彦宏。”
这些消息传得很具体，不过，微博中很多信息已经被删除，在百度输入关键词“李彦宏 离婚”时，很多信息也已不完全，甚至被删除。据称，此次李彦宏离婚的原因是因为小3是很会跳舞，北大毕业，早于李彦宏妻子马东敏生下儿子。
此次离婚传闻直接导致百度在纳斯达克的股价连续两天暴跌，总跌幅超过10%，跌破100美金。而外界已经开始算李彦宏和妻子马东敏的股权分配，指出李彦宏持股558万股，投票权为52.22%；马东敏持股167.7万股，投票权为15.95%。某种情况下马东敏比李彦宏拥有更多百度股权。
李彦宏马东敏早年回国时期
那段时间万科创始人王石离婚的风头正在疯传，外界很关注这些创业家们的婚姻生活。百度公司方面一直很沉默，称近期确实听到许多传闻，但这是老板的私事，不方便发表评论。
据悉，李彦宏和马东敏拥有过早期幸福美好的时光，当年二人一起回国创业，一张马东敏在下飞机时手搂着李彦宏的肩膀，展示着两人一起走过浪漫和幸福的岁月，或许在双方富有以后，或许二人依旧和好如初，也或许马东敏更怀念当初的那段时光。
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