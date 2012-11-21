郭台铭傅成玉获评《财富》年度商界人物

鸿海精密董事长郭台铭
中石化董事长傅成玉
据财富中文网报道，美国《财富》杂志11月19日正式发布了“年度商界人物”榜单，两位华人——鸿海精密董事长郭台铭和中石化董事长傅成玉入选了这份50人的名单。
在今年这份榜单上，亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝佐斯荣登榜首，苹果公司首席执行官蒂姆·库克屈居次席，康卡斯特首席执行官布莱恩·罗伯茨和NBC Universal CEO史蒂夫·伯克并列第三。
郭台铭在榜单上排名第24。他于1974年在台湾一手创办的公司以为苹果公司代工iPhone和iPad产品而为人熟知，其子公司富士康的知名度也颇高。
另一位上榜华人、中石化董事长傅成玉在榜单上排名第44。他是中国能源行业以及央企领域内明星人物，此前他在中海油担任总经理时就以进军美国能源市场而闻名。
据介绍，《财富》“年度商界人物”评比主要权衡商界领袖所在公司的利润和收入增长、公司年度股价表现和市值等财务业绩，而企业高管们的战略头脑、管理能力、风险承担能力和带来的文化意义等也是评比的考量因素。
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