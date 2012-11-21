季琦回归汉庭掀变革风暴 集团更名“华住”

北京时间11月20日消息，汉庭酒店集团今日宣布更名为“华住酒店集团”。公司表示，集团不再共用酒店品牌名称，今后汉庭只作为其中一个品牌名称来运用。以后，华住旗下禧玥酒店、全季酒店、星程酒店、汉庭酒店和海友将作为酒店品牌名独立存在。

此外，原汉庭酒店集团旗下子品牌名称也做出相应调整。其中，“海友客栈”更名为“海友酒店”，匹配年轻时尚的客人和现代设计风格；“汉庭快捷酒店”更名为“汉庭酒店”，经济型酒店的定位更明确。

对于此次品牌名称调整事宜，来自公司的解释是，此前“汉庭”主要发展的是经济型连锁酒店品牌，“汉庭”代表的经济型酒店形象已深入人心，一个全新的集团名称能更好地诠释和管理高、中、低不同档次的酒店品牌形象。此次改名“华住”，是取“中华住宿”之意，透露公司志在成为中华住宿业的世界级酒店集团。此外，华住也与此前汉庭在美国上市的英文名“China Lodging Group Ltd”相符。

事实上，自从2012年年初汉庭创始人季琦回归掌舵，采取了一系列变革措施，包括明晰多品牌、全系列战略、完成中端市场布局、高端品牌禧玥筹建等。此次更名后，集团旗下各品牌形象饱满，相互之间有一定区隔。该做法类似于法国雅高集团，雅高旗下就拥有索菲特、美居、宜必思等子品牌。

季琦此前曾表示，中国酒店业将迎来新一轮的黄金十年，即使是已被认定为“红海”的中国经济型酒店市场与美国等发达国家相比，依旧供需潜能巨大，未来全球酒店集团5强出现“中国面孔”绝对不是梦想，而是必然趋势。

而从2005年第一家酒店营业发展至今，华住酒店集团遍布100多座城市，2010年跻身全球酒店集团25强。集团于11月6日发布的第三季度财报也显示，总营收增幅42.6%，为8.936亿元。净利润1.036亿元，同比增加63.8%。另外，截至2012年9月30日，汉庭已经拥有938家门店，含415家直营门店和446家管理门店，以及77家加盟门店。筹备门店数则达到375家。汉庭本季度开业门店数增加108家，创造汉庭成立以来单季度最高开店数。