她做到了！梅耶尔120天“新政”挽救雅虎股价

雅虎CEO梅耶尔

过去的一年半，雅虎就像经历了一场噩梦：股价创下新低、投资人不信任董事会、公司更换了四任CEO……但现在，随着梅耶尔今年7月正式入主雅虎，雅虎终于拥有一名获得投资人信任的CEO ，而雅虎的股价也在本周一达到了18个月来最高的18.36美元。

作为临危受任的雅虎CEO，梅耶尔能否将雅虎从失意中拯救回来？以下是腾讯科技整理的“梅耶尔新政”，看看梅耶尔是如何带领困境中的雅虎重塑帝国的辉煌。

1、快速提出复兴计划

梅耶尔在9月份的全员大会上提出了雅虎的复兴计划：

目标：雅虎要成为用户每天都要接触的东西，并且雅虎未来将擅长移动业务。为了吸引广告主，梅耶尔将把重心放在用户体验和雅虎尚未涉足的移动领域。

收购聘用：雅虎将收购一些小型公司，这不是为了他们的产品，而是为了他们的技术人才。

提高效率：如果一款新产品不能在6个月内发布，并且用户量没希望达到1亿，或为公司贡献1亿美元营收的潜力，雅虎就不会开发这款产品。

信任：雅虎将给予员工更多的自主权、资源、工具和限期。

4C体系：雅虎将通过“4C”体系来培养人才，即文化（Culture）、公司目标（Company goals）、标准（Calibration）和薪酬（Compensation）。

2、改善员工福利 稳定军心

梅耶尔在出任雅虎新任CEO后，为员工做的第一件事就是为员工提供免费午餐。同时，梅耶尔还准备对雅虎的办公环境布局做出重大调整，以加强员工之间的协作能力。

此外，梅耶尔将送给在美国工作的所有雅虎员工每人一部新的智能手机，员工可从iPhone 5、Galaxy S Ⅲ、Lumia 920以及HTC One X中任选一款手机，并且还将支付流量费和电话费。

过去几年，由于裁员、管理层频繁变动以及公司前景黯淡，雅虎员工普遍士气低迷。对于梅耶尔的最新举措，雅虎员工反应积极。她希望通过这一系列举措提升雅虎员工士气，给这家公司打上自己的烙印。

3、改造管理层团队

8月，梅耶尔先是把谷歌公司的全球公关事务经理安妮 埃斯比瑞图招致麾下，随后又从谷歌挖来了产品营销经理安德鲁 舒尔特，让他担任自己的幕僚长。

10月11日，雅虎首席技术官艾什 孟什正式离职，梅耶尔亲自接管雅虎的产品技术业务。

10月18日，雅虎首席营收官迈克尔 巴雷特正式离职。

10月22日，肯 古德曼加入雅虎，接替临时首席财务官蒂姆 莫斯，担任雅虎新的首席财务官，负责雅虎的全球财务职能，包括财务规划与分析、审计、税务、金库和投资者关系。

11月12日，雅虎新任首席运营官德 卡斯特罗上任，负责雅虎的媒体业务。

4、改版雅虎主页 增添社交元素

迄今为止，梅耶尔最大的举措之一就是重新改版雅虎主页，梅耶尔倾向于让雅虎的主页更具有谷歌和Facebook的风格，且有“平台化”发展趋势。雅虎将从11月开始率先面向其1%-2%的美国用户推出改版后的主页。

据悉，改版后的雅虎主页将注重社交内容和互联网内容的动态推送等功能，同时还会向开发者提供一个开放的API编程接口，让他们为用户开发应用。

雅虎主页此次改版，更加突出了对社交元素的重视。此外，雅虎向开发者提供开放的API编程接口，将雅虎的“平台化”野心暴露无遗。

5、用裁员给雅虎瘦身

早在7月份接管雅虎时，梅耶尔就认为必须让雅虎裁减大量的员工，作为节约成本的手段之一，只不过为了避免突然的大规模裁员降低雅虎员工的士气，梅耶尔在裁员方面一直小心行事。近日，雅虎韩国已正式通知员工，将关闭其在韩国的业务并裁员200人，这意味着梅耶尔开始实行她的万人裁员计划。

梅耶尔能否拯救雅虎，现在似乎还不能下一个定论，但雅虎日前的股价达到了一年半以来的新高，这说明投资人对于梅耶尔的信心正在不断增加。部分投资人深信，梅耶尔能够做到她的三位前辈所没能做到的事情，带领雅虎上演“王者归来”。