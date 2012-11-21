加加酱油杨振：“贵族酱油”的梦想者

2013年8月，加加食品将站在全新的起跑线上。

离加加食品董事长杨振的办公室不远处，一片在国家级经开区的420多亩的土地上，加加食品的新厂区已破土动工。明年8月之后，一座全新的加加食品现代化厂区将屹立于人们面前，加加食品在研发、生产、营销的规模与品质上，都将实现一个全新的跨越。而2011年，加加食品已实现销售收入16.8亿元。

然而，上述成绩，在加加食品董事长杨振看来，并非企业发展的高峰，而仅是一个起点。15年前，杨振便对加加食品的主打产品酱油，有一个“一出生便风华正茂”的市场定位，但15年后，这个定位仍未实现。“现在条件很成熟了，完全可以实现当年的那个目标了。”杨振饶有信心地说。

杨振用了15年的时间，所追求的是加加酱油什么样的“定位”呢？

做拥有“贵族身份”的酱油

一个伟大的设想常常来自于偶然,就像创作中的灵感，只为外界的一点触动，灵感的火花便如电光般在脑海中闪现。创立加加食品的想法，在杨振的脑海里亦如灵感般出现。

杨振，湖南长沙宁乡县人。大学主修汉语言文学专业，毕业后成为了一名中学语文教师。20世纪80年代末，杨振听闻时代与商海的召唤，扔掉“铁饭碗”下海经商。

在当时，虽然改革开放的号角已经吹响，沿海地区已走向了市场经济的春天，但对于处于内地省份的湖南来说，市场经济的气息尚为微弱，有“春风难度玉门关”之感。杨振扔掉“铁饭碗”，成为商海弄潮儿的决定与举动，体现了湖湘子弟“敢为天下先”的开拓精神。

杨振说，他起初经商的10年间，并未从事与酱油相关的业务，而是做“隐形纱窗”和“技术”转让的生意。这10年间，不仅为他日后创立加加食品淘了第一桶金，更为重要的是10年的商海历练，增长了见识，开阔了思维，并在创意与营销等方面积累了一套行之有效的经验。

在头十年商海经历中，杨振特别喜爱与注重营销策划，重视公司及产品的宣传与推广，这为以后加加食品的成功创立与发展壮大奠定了基石。“做隐形纱窗时，我卖的主要不是产品，而是一种创新的技术。”杨振说。

令人难以相信的是，杨振产生创办一家酱油企业的念头，竟然源自极为平常的炒菜。据杨振介绍，他平常喜欢做菜，当时的酱油瓶盖要用利器捅破，才能倒出酱油。但这样往往易将酱油四处泼洒，弄得很脏。于是，他产生了改进酱油瓶盖的想法。

不久，杨振根据自己的想法，设计了一套改进酱油瓶盖的方案，主要的创新点在于打开酱油瓶盖时，不需要用利器捅破，而直接拉开内盖便可，也即现在酱油所用的瓶盖。

杨振说：“这套方案设计出来之后，我还没有想自己开一家酱油厂，而是想把方案以50万元的价格卖给湖南的酱油厂；但我找了当时在湖南市场比较有影响的3家酱油厂，没有一家愿意要，都认为这套方案没有实际价值。”

“当时人们的观念比较守旧，没有什么创新意识。”杨振说，在出卖酱油瓶盖设计方案遇阻之后，杨振觉得自己可以创办一家酱油厂，并且有信心在几年内打败湖南市场已有的几家知名酱油企业。

1997年初，加加酱油厂在湖南宁乡县创办。据杨振回忆，当时的加加酱油厂仅有3亩地，几十个工人，“我几乎是白手起家，出身很苦。”

但此时杨振所要做的酱油企业，并非与当时湖南市场的酱油产品一样，以低价、低端为特征。他所想要做的，是一家品牌定位为高端的酱油企业，让加加食品出现在消费者面前时，便呈现为高端产品的印象，“一出生便风华正茂”。

加加酱油的“高端定位”体现在价格上，一瓶酱油的市场售价达到6.5元，而当时湖南市场的酱油售价普遍在1.6元左右。这种高定位、高价格的酱油在湖南市场尚未出现，杨振高端定位的依据在哪里呢？

杨振说，根据他多年的市场经营实践，对中国经济、老百姓消费能力与趋势等多方面的观察与思考，他认为湖南及全国市场的消费者完全可以接受这种“高端定位”的酱油产品。企业不能只迎合消费，而要刺激消费，引导消费。

杨振表示，若不是当年创办加加食品时实力不够，不然他肯定会在央视这样的全国主流媒体上做宣传推广，这样更有利于奠定加加酱油高端产品的品牌印象与市场地位。