王亚伟首只产品或下月面市 否认借道招行之说

王亚伟首只产品或下月面市 “不会是借道，肯定他自己发”，否认借道发产品之说

昨日有媒体报道称，原“公募一哥”王亚伟将借道招行理财产品复出，其掌舵的千合资本将参与管理招行正在发售的“招商银行钻石财富系列之睿远三期理财计划”(简称“睿远三期”)中的证券类资产，掌管资金最高可达3.2亿元。不过，昨晚记者分别联系招行理财经理及与千合资本关系密切的人士求证，获得的反馈均是，王亚伟没有参与该产品的管理。上述接近千合资本的人士透露，王亚伟的首只产品估计会在下月面市，而且不会是借道，肯定他自己发。

昨日某媒体称，睿远三期募集的资金投资于固定收益类资产以及证券类资产。其中固定收益类资产投资比例为理财计划资产的60%～100%，将由招行总行管理；证券类资产包括证券投资类集合资金信托计划、证券投资类券商定向和集合资产管理计划，投资比例为理财计划资产的0～40%，将由王亚伟的私募基金管理。按此比例计算，王亚伟掌管的证券类资产最高将为3.2亿元。

记者就此致电招行的一位理财经理，该人士回应说，没听说王亚伟要参与管理睿远三期。

北京某私募人士则肯定地向记者表示，“王亚伟发产品不会借道银行的，他肯定是自己发。”该人士透露，在最近跟千合资本的人士交流中，他了解到王亚伟的首只产品将会在12月面市。

本地一券商投顾人士也表示，虽然现在市道不好，但有“明星基金经理”的光环在，王亚伟发新产品应该不需要借道。“王亚伟在前海注册公司的消息一传出来，就有客户向我们咨询怎么联系他了。”该人士估计，王亚伟如果放开发，募集十来个亿不成问题，“同样是明星基金经理的孙建冬自立门户后的首只产品就募了十亿元左右”。

而之前也有媒体报道称，王亚伟对目标客户规定了很高的门槛，比如认购起点为2000万元，认购其基金额度占客户自身资产不能低于5%等。按这个标准，只有亿万富翁才能够格成为王亚伟的客户了。不过，后来有人士称，上述门槛是误读。

目前尚不知道王亚伟的首只产品是采取哪种策略，不过，挣扎于2000点附近的A股市场目前的风险水平较他离开公募时应该低了不少。王亚伟复出后能否再现其在公募时的辉煌，我们拭目以待。