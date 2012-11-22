霍英东家族拟在南沙打造小香港 当地房价早已借机拉涨

郭晶晶与霍启刚的一场婚礼，令沉寂的南沙大酒店声名鹊起。酒店产权属于霍英东家族所有，其所在的南沙区域，霍英东早在20多年即已押入重注。这场世纪婚礼的背后，预示着霍氏家族借机再启南沙梦，打造未来的“小香港”。

而当地房价则早已借机拉涨。

一个家族的开发史

1989年，当很多外资撤出内地时，港商霍英东在一片反对声中，在一片滩涂和乱石场上，累计投资20余亿，建起了广州的南沙新城，晚年倾注了大量精力于南沙。

霍英东所买的南沙东部22平方公里土地被称为小南沙。接近霍英东基金会的人士告诉记者，10多年来，基金会负责的“小南沙”片区已经建设了南沙区渡轮码头、客运港、高架天桥、快速公路、酒店、高尔夫球场等重点项目。

其间充满波折。2004年，霍英东基金会顾问何铭思撰文透露，霍英东在1993年到2003年投资南沙过程中，受尽梁柏楠敲诈勒索、盘剥刁难。梁柏楠曾任南沙开发区第一任党委书记、番禺区委书记等职，2003年因涉嫌受贿案发被捕。

上述人士续称，在梁柏楠之外，霍英东基金会与南沙开发区管委会的合作，也充满了龃龉。而南沙当地人则认为，南沙十几年来发展迟滞，和霍英东当年以每亩600元的超低价格圈下22平方公里土地，阻碍了其他资本的进入有关。

2006年，霍英东去世之后，其子霍震霆、霍震宇接手南沙的开发。此后6年间，南沙格局未见很大变化，房价却一涨再涨。

据克而瑞统计数据显示，2008年，南沙一手房成交均价为3615元/平方米，2009年涨至4175元/平方米，到2010年涨至6782元/平方米，2011年为8278元/平方米。四年时间，南沙房价整整涨了一倍以上。

转机发生在2012年。9月6日，国务院正式批复《广州南沙新区发展规划》，明确了南沙新区发展的战略定位、发展目标、重点工作、政策支持，标志着南沙新区成为国家级新区。根据规划，南沙新区总面积达803平方公里，包括霍氏家族的小南沙在内。

未来的“小香港”？

规划获批之后，南沙房价再次猛涨。“目前南沙在建开盘的十几个楼盘，近两个月内，房价全部涨了25%以上，最高的超过了50%。”广东商学院流通经济研究所所长王先庆称。

“南沙的楼价去年就已炒到了一定价位。(新区规划)需要有具体措施，南沙的楼价才会得到实际支撑。”广州寒桐咨询总经理韩世同指出。

广州社科院研究员彭澎认为，南沙的规划实施是一个规模大、时间长的过程，其短期建设预计5-10年，长期建设预计可到40年。霍英东基金会主席霍震霆也表示，南沙也应该像澳门一样，走自己的特色发展之路，不要急于求成。在他的设想中，南沙作为新型城市，应该走低碳、环保之路，扶持本地的创意产业和服务业，发展为南中国的休闲中心、穗港澳的一小时经济圈，而不是着急上马各类短期项目。

11月18日，据霍英东集团副总裁霍启山透露，经过20多年只投资交通、景点等公共配套设施后，霍家终于决定开发南沙的房地产项目，将在游艇会旁边开发200多亩第一期商用住宅，平均楼高为6层。

霍震霆希望，南沙的发展“不要搬别人的模式”。霍氏集团将会对原有的开发计划做一个更新，“将资源、土地包括配套设施之类等等重新规划”。