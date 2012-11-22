YY上市之李学凌与雷军：创业投资双人印象

感恩节前一日，YY成功登陆美国纳斯达克交易所，以10.5美元的发行价融资8190万美元，首日收盘上涨7.71%，市值达到6亿美元。这是时隔近8个月，中国互联网公司再次赴美上市，YY上市被视为中概股的破冰之旅。作为创始人兼CEO的李学凌，和作为投资者及董事长的雷军，成为当日最为耀眼的创业与投资明星。

创业七年终于上市，成功破冰首日走高，李学凌成为了今日纳斯达克主角，带着家人孩子一道分享成功的喜悦。但谈到未来发展与市场竞争，李学凌又刻意保持着冷静，上市意义不仅仅是融资，更是提升YY品牌价值的重大机遇。“上市之后就忘记股价吧”，移动市场是未来YY最大的挑战，也是最重要的机遇。

YY是雷军投资公司中首家赴美上市的，他的脸上写满兴奋，但又刻意低调不愿抢李学凌的风头。上午的雷军一直拿着小米二代手机，记录着YY上市的珍贵时刻，不断主动及被动与人微笑合影。看到纳斯达克广告屏打出自己照片的那一刻，雷军拿着手机默默留下这个镜头，或许他更憧憬未来小米上市的那一幕。

创业明星之李学凌

黑色的中华立领，皱巴巴的旧皮鞋，在满眼西装革履的纳斯达克交易所，YY创始人兼CEO李学凌显得尤为突出。今天是他的大日子，他是纳斯达克的主角，创办7年的公司终于要上市了。对创业者来说，这是个梦想成真的日子。

但眼下的美国资本市场，并不是个上市的好时机，尤其是对中概股来说。自唯品会3月份底上市迄今，纳斯达克已有近8个月时间没有迎来中国公司上市；由于投资者的冷淡态度，神州租车5月份中断了总额1.4亿美元的IPO计划。“信任危机”让中国概念股面临着近年来最为消沉的状况。

正因为如此，YY的上市更引人关注。“这是中国互联网公司的‘破冰之旅’，我们要展现中国概念股公司的勇气”，李学凌对新浪科技表示。圆脸的他戴着变色眼镜，笑起来几分憨态，和手里的公司吉祥物小浣熊倒有几分神似。是的，他是YY的创始人，就是那只浣熊的原型，他得意起来还会跳骑马舞。

36岁的李学凌创业前效力过《中国青年报》、搜狐和网易等多家媒体。2005年他辞去网易总编职位，创办游戏咨询门户多玩网。2008年推出语音通讯软件YY客户端，目前拥有注册用户4亿人，活跃用户7040万，占据着超过84%的市场份额。这些就是李学凌的自信资本。

大日子，李学凌和CFO何震宇等高管7点多就来到纽约时代广场附近的交易所，用流利的中英文接受中外各家媒体记者的多轮采访。为什么上市，未来怎么走，资金怎样用，这些问题显然已经准备烂熟。面对一位卡词的女记者，李学凌甚至笑着安慰说，“你别紧张啊”。

9点半敲钟仪式，纳斯达克代表对YY表示了热烈欢迎，“YY注册用户量超过4亿人，甚至比美国的人口都多。感恩节即将到来，今天对纳斯达克对YY都是一个喜庆的日子。这里有131家中国上市公司，欢迎YY成为其中的一员”。

李学凌像个领奖的明星一样走上舞台， “今天我们来到纳斯达克，终于梦想成真了！”，YY团队涌上台集体合影，厅内彩条飞舞，李学凌的夫人及快6岁的儿子站在最前面。关于股价走势，李学凌似乎并不太看重“上市之后就忘记股价吧，好好做业务才是正道，出色的公司总会得到市场的认可”。

腾讯是YY避不开的话题，从创业到增长到未来，YY以企鹅之道还至腾讯之身，、在腾讯的即时通讯领域夺下了游戏通讯这一细分市场，而后又以平台化扩展业务范围，游戏到音乐到教育。从培养用户规模逐渐探索营收模式，“吃草的公司状态慢，规模化能力强；不要去想竞争，不要急于盈利，做好产品和用户”，这是他分享的创业成功心得。

曾经怕腾讯模仿而刻意低调的他，现在似乎想开了，“上市了，想低调也低调不了。拿了钱，首先还是要做好研发招好员工，产品是YY的核心。上市的意义并不限于融资，可以帮我们拓展海外新市场，带来新合作伙伴，给YY带来未来发展的机遇”。谈到具体计划，李学凌又恢复了谨慎的神情，“我们需要问问律师才能公布”。