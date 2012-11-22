雷军所持YY股票价值过亿美元 投资回报超百倍

11月21日晚间消息，YY公司(Nasdaq:YY)已确定IPO(首次公开招股)股票发行价为10.5美元。据此计算，YY董事长雷军持股价值达1.13亿美元。这意味着，雷军七年前的一笔100万美元天使投资，账面回报约为112倍。

本次上市YY将发行780万股ADS。IPO后，YY公司共有10.64亿股普通股(若承销商行使超额认购权，则共有10.87亿股)，每20股普通股对应1股ADS。按照已经确定的10.5美元发行价计算，YY的融资额约为8190万美元，市值将达5.6亿美元。

来自官网的信息显示，雷军于2005年4月、YY创立之初，给与YY创始人李学凌100万美元的天使投资。而招股书显示，雷军和李学凌各自在YY持有相同的215,241,483股。以发行价计算，这两人所持有的股票价值均为1.13亿美元。

也就是说，雷军七年前的一笔100万美元天使投资，如今获得的账面回报约为112倍。

仍以发行价计算，YY管理团队中，CTO赵斌所持的股票价值约为1033万美元，网站事业部(多玩)总经理曹津所持有的股票价值约为483万美元，游戏事业部总经理董荣杰所持有的股票价值约为517万美元。去年自巨人加盟的CFO何震宇，未予披露持股数量。

此外在机构投资者方面，晨兴创投获得的账面投资回报约13.9倍，思纬投资获约13.5倍，纪源资本获约2.5倍。老虎基金的投资则折价近半。上述投资机构均未退出。晨兴创投、思纬投资、纪源资本三家还将以IPO发行价，认购总价3000万美元的股票。

10月15日晚间，YY向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。正式公开启动赴美国纳斯达克上市交易的进程。大摩、德银、花旗为此次YY公司上市的主承销商，此外承销商中还包括Piper jaffray和Pacific crest securities。

招股书显示，截至2012年9月30日为止的最近四个季度，YY都实现盈利。以时间顺序排列，2011年第四季，YY营收1.12亿元，净利润402.5万元；2012年第一季营收1.36亿元，净利润352万元；2012年第二季营收1.88亿元，净利润1729.5万元；2012年第三季营收2.29亿元，净利润3513万元。(货币单位皆为人民币)

今年前三季，YY营收同比增长168%至5.53亿人民币，其中在线游戏业务同比增长107%至2.34亿元，占总营收的42.3%；YY音乐同比增长557%至1.8亿元，占总营收的32.5%。YY前三季净利润为5595万元，去年同期为净亏损8718万元。