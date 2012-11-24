【聚集】“塑化剂”风波背后另有隐情？

倒不是说“塑化剂”风波背后肯定存在什么阴谋，而是必须提醒各位，资本的力量已经渗透到我们生活的方方面面，很多问题的背后其实都有经济原因，利益的驱动让很多信息传播掺杂了其他的因素，食品安全问题也是如此

“塑化剂”风波背后有阴谋吗？(资料图)

酒鬼酒引发的白酒行业“塑化剂”风波，让人有些看不明白。

先是酒鬼酒被曝出塑化剂超标260%。之后湖南省质监局表示，目前没有塑化剂的国家标准，也就无所谓“超标”。中国酒业协会一开始发声明称：中国白酒普遍含有塑化剂，越高档的白酒含量越高。之后，又称自己的声明被媒体误读。再后来，又有专家表示：就算每天饮用1斤白酒，其中的塑化剂含量也不足以对健康造成损害。

这些都似曾相识。有人甚至将此与三聚氰胺事件联系起来。在全民食品安全恐慌的背景下，酒鬼酒“塑化剂”风波很快蔓延到全行业，人们迅速在想象中得出两个结论：塑化剂很危险，白酒很可怕。

23日，酒鬼酒复牌开盘即跌停。不仅酒鬼酒一家，19日消息出来之后，白酒行业集体“中枪”，A股白酒板块最大跌幅超过6%，市值蒸发330亿元。逼得几大白酒品牌纷纷表态，自己的产品中不含塑化剂，但市场显然已经被恐慌情绪影响。

近年来，国内食品安全问题层出不穷，从皮革奶，苏丹红，地沟油，三聚氰胺到瘦肉精，令人触目惊心。曾让台湾食品行业元气大伤的塑化剂在大陆的食品中被发现，民众立即被恐慌情绪包围。这已是惯性使然。

然而，细细探究，此次“塑化剂”风波与以往的食品安全事件有很大不同。

以往发生的食品安全事件中的添加剂，对食品的色泽味等有明显提升，不良厂商有主动添加的动力，而“塑化剂”之于白酒有何益处？香气、滋味、色泽？如果厂家主动添加，动机何在？另一个可资佐证的常识是，白酒行业上到老总下到推销员，在所有可能的场合都是玩命地喝自家的酒，若果真是主动添加，想必不会有这么多人拿自个儿的健康开玩笑。

当然，即使不是主动添加，也存在生产、储存、运输过程被塑化剂污染的可能。白酒生产一般分为三种工艺： 固态发酵法（传统发酵），固液发酵法和液态发酵法（新型发酵）三种。液态发酵是用液态发酵的标准化学工艺从淀粉类原料生产食用酒精，经过勾兑调制而成。业内人士认为，此次白酒塑化剂的影响，“其实主要是液态发酵法引起的，如果运用此方法添加不规范，则会出现食品安全问题”。就是说与酒体直接接触的塑料制品是塑化剂的一大来源，包括了塑料管道、橡胶圈、塑料容器等等。在酿酒过程中，冷却的白酒从陶坛中用酒泵抽出，通过输酒管送往勾调车间。这些管道从几米到几十米不等，大部分酒厂采用不锈钢管道，但有的企业出于各种原因考虑，就用塑料软管代替。如果塑料软管存在老化、劣质等问题，就会相应产生一定的塑化剂进入酒内。

至少从目前的信息看，一是白酒厂商不存在主动添加塑化剂的明显动机，二是并非全部白酒的生产工艺都会产生塑化剂。酒鬼酒塑化剂超标事件演变成整个白酒行业的危机，除了民众的恐慌心理之外，其原因值得思考。

有几件刚刚发生不久的新闻事件，也许可以为此事提供一点背景注解。想想内蒙古两家著名的同业企业曾经互相向新闻媒体爆料，出售彼此的丑闻开打新闻战的往事，再想想电商行业前不久通过自媒体掀起的电商降价大战所引发的传播效应，就明白传播的背后总是有强大的力量在操控，起哄的往往是“不明真相的群众”。

倒不是说“塑化剂”风波背后肯定存在什么阴谋，而是必须提醒各位，资本的力量已经渗透到我们生活的方方面面，很多问题的背后其实都有经济原因，利益的驱动让很多信息传播掺杂了其他的因素，食品安全问题也是如此。至少目前市场上关于“塑化剂”风波背后有资本在推动、是做空力量有意打压白酒行业股价的猜测也不在少数。

明白了这一点，在一些看似“爆炸性新闻”面前，我们不妨淡定一些：塑化剂有毒，但也不至于谈酒色变。（文/李啸天）