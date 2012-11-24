白酒行业遭遇黑色一周，市值蒸发430亿

白酒行业受“塑化剂风波”影响 市值蒸发430亿

11月19日,21世纪网报道了《致命危机：酒鬼酒塑化剂超标260%》,第三方检测结果显示，酒鬼酒中的塑化剂含量超标高达260%。受报道影响，酒鬼酒当日起临时停牌。

但是没有停牌的白酒类上市公司仍遭遇资金打压，遭遇重挫。截至中午14：00许，A股盘中白酒板块市值蒸发约430亿。

酒类板块跌幅居首，下跌幅度超6%。净流出资金逾6亿元。其中，沱牌舍得、老白干酒双双跌停；金种子酒逼近跌停；水井坊、泸州老窖、洋河股份跌逾8%；五粮液、伊力特跌逾7%。

其中贵州茅台蒸发了100多亿，五粮液蒸发近70亿元，洋河股份蒸发50多亿。