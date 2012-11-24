塑化剂究竟有什么危害

酒鬼酒“塑化剂”风波引发19日白酒股集体暴跌，市值一天蒸发了330亿元。

中新网11月21日电(财经频道 秦辰) “塑化剂超标260%”、“毒性超三聚氰胺20倍”、“隐瞒17个月”，任何一个词语的单独出现都足以吸引公众视线，更何况同时出现在白酒行业的塑化剂事件中。面对公众对塑化剂的恐慌心理，中国检验检疫科学研究院食品安全研究所所长储晓刚对中新网财经频道表示，并非所有塑化剂都有毒，大家应该多注意防护，但也无需谈“塑”色变，塑化剂的危害并没有那么“玄乎”。

企业回应称不存在所谓超标问题

日前，有媒体报道称“酒鬼酒涉嫌塑化剂超标260%”。21世纪网称，中国酒业协会理事长王延才证实，酒业协会通过对全国白酒产品大量全面的测定，白酒产品中基本上都含有塑化剂成份，最高2.32mg/kg , 最低0.495mg/kg , 平均0.537mg/k g。其中高档白酒含量较高，低档白酒含量较低。白酒塑化剂事件由此引爆。

不过，酒鬼酒方面对于报道中所引用的检测数据并不承认。据中国广播网报道，酒鬼酒副总经理范震对媒体表示：第一，目前还不能确定媒体送检的就是酒鬼酒公司的产品，且上海天祥质量技术服务有限公司是一家商业检测机构，不具权威性；第二，白酒行业检验的国家标准里，没有塑化剂检验这一项，因此也就不存在所谓超标2.6倍的问题；第三，酒鬼酒生产仍使用传统工艺，包括酒鬼酒在内的整个白酒行业，不需添加任何塑化剂产品，没有利益驱动。

针对酒鬼酒的回应，有媒体将其“没有塑化剂检测项，因此不存在超标”的表态指责为强盗逻辑。为此，中新网财经频道拨打酒鬼酒股份有限公司董秘张儒平的电话，但始终未能接通。

行业协会发声明后“玩失踪” 关键时刻凸显话语权缺失

随着事态的发展，塑化剂的影响也从酒鬼酒扩散至整个白酒行业。受此影响，在二级市场上的沪深两市白酒股19日出现集体暴跌，均跌幅达5.87%，市值一日蒸发329.9亿元。

19日，中国酒业协会紧急发表声明称，某媒体机构通过互联网发表有关白酒塑化剂超标的报道，同时对我协会《关于白酒产品塑化剂有关问题的说明》一文进行断章取义报道，歪曲了文章的真实内容，并宣布为中国酒业协会对有关白酒塑化剂问题的回应，我协会对此类极端不负责任的做法表示强烈不满，并附《关于白酒产品塑化剂有关问题的说明》原文。

不过这份声明显然还不足以解答公众的全部疑惑。中新网财经频道先后致电中国酒业协会秘书长王琦与中国酒类流通协会副会长刘员，但均未获得回应。记者以短信形式给王琦发去采访意愿后，再拨打其电话，却被挂断。

据了解，酒业协会已非首次在关键时刻缺失话语权。就在三个月前，当古井贡酒(000596,股吧)引发白酒“勾兑门”时，酒业协会同样采取了闭口不谈的做法。

食品安全专家释疑“塑化剂”：无孔不入 但没那么“玄乎”

塑化剂的危害到底有多大？为此，中新网财经频道采访了中国检验检疫科学研究院食品安全研究所所长储晓刚。储晓刚表示，目前他还没有做过这方面的测试，但从目前媒体报道的量上面看，还不是太高。

“塑料使用至今这么多年，或多或少在环境里面会有一点。比如在做酒的原料中，可能会有。如果是产生污染了，那浓度就比较高了。”储晓刚说，“食品安全问题现在有点说的太玄乎了，好像有点问题就不得了，就要死人或怎么样了。其实不是这么回事。再等一下，等测出结果来，看看它到底是一个什么水平，是不是超过了限量的水平。”

他指出，塑化剂有很多种，不是所有的都有毒，也不是每一种的毒性都那么大，大部分的毒性是非常低，公众应该注意防护，但不至于到谈“塑”色变的恐慌状态。“过一段会有检测数据出来，先等等数据，主要还是看处在什么水平，是哪一类塑化剂。”储晓刚说。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅在接受中新网财经频道采访时表示，目前有100余种塑化剂，其中确实有全世界公认的无毒的替代增塑剂，但使用最为广泛的则是另一种塑化剂宁苯二甲酸酯类，占到了80%以上。

“虽然目前这种物质对人体的影响不明确，但可以确定的是，它具有生殖毒性，会伤害男性的生殖能力，且促使女性性早熟。在致癌方面，现在还没有确凿的医学证据，但在动物试验中可以发现致癌反应，但对人还没有发现。”朱毅说。

而对于酒协“正在研究白酒产品塑化剂含量标准限定”的说法，朱毅说，此前卫生部对塑化剂迁移到食品中的含量有明确规定，白酒只能借鉴这个标准，即使酒协制定自身标准，也不能逾越卫生部的规定，只能比这个规定更加严格。朱毅表示，塑化剂无处不在、无孔不入，饮料等产品使用塑料的情况更为普遍，消费量也远大于白酒，因此这一方面影响其实更大。

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白酒行业疑遭“做空” 业内人士认为塑化剂来源依然是谜

19日，白酒股纷纷暴跌，市值一天蒸发了330亿元。有媒体报道称，不愿透露姓名的白酒业资深人士认为，这次塑化剂曝光事件并非简单的媒体调查曝光事件，而是有“黑手”在做空整个白酒行业。

对此，国都证券一位不愿具名的研究员对中新网财经频道表示，只能说也存在这种可能性。同时，她对白酒中塑化剂的来源也表示了疑虑。上述研究员表示，正规酒厂的白酒都是储存在泥墰中，不存在使用塑料桶存放的情况；而存放过程中有可能接触到塑料的地方，就是盖子上的塑料膜，但塑料中的塑化剂一般在高温情况下才会溶解，而储藏室也不会具备这一条件。

“如果输酒管或者泵如果是塑料的，可能会带入一些塑化剂。但是我们在与上市公司交流的过程中了解到，很多做高档酒的上市公司都是比较规范的，已经换成不锈钢的管道了。之前我看过汾酒在外面输送的管道，都是不锈钢的，可以看到。而且白酒公司自己也会有质检，也会对这些数据做一些检查。因为这些东西毕竟需要注重食品安全，如果一旦爆发问题，那对于企业来说是致命的打击。”该研究员说。(中新网财经频道)