瑞士表高价背后：零售价是成本价5倍 外部零件多中国制造

近年来，越来越多的中国人热衷购买瑞士手表，但在名表高价幻象的背后……

据新华社电 近年来，越来越多的中国人热衷购买瑞士手表，但在名表高价幻象的背后，夹杂着炫耀、盲目消费的不良情绪，以及期待购表保值、增值的认识误区。

很热!一家表店有42个中国籍导购

据瑞士钟表工业联合会统计，目前中国内地已成为瑞士钟表的第三大出口目的地，2011年瑞士对中国内地出口额达16.36亿瑞士法郎，较前年增幅高达48.7%。

同时，越来越多的中国游客来到瑞士买表。瑞士联邦统计局的数据显示，中国游客是2011年在瑞士购买力最强的外国游客，人均日消费额达350瑞士法郎，而欧洲游客人均日消费额仅在120-240瑞士法郎之间。不少中国游客告诉记者，购买手表是他们来瑞士旅游的目的之一。

在瑞士因特拉肯，大小表店挤满中国游客，一家表店老板告诉记者，当地人口仅5000人，但他雇用的中国籍导购就有42人。日内瓦一些表店正为门面狭小、无力接纳动辄数十人规模的中国旅游团而苦恼。

很值?瑞士表已成普通消费品

瑞士手表被不少中国顾客视为成功和地位的象征，还有很多中国人认同一个很流行的说法：瑞士手表可保值、增值。但瑞士业内人士却给这种说法浇了一瓢凉水：如今大多瑞士手表已是大规模工业化生产的消费品，并不是合适的投资产品。

手表是否可保值、升值?有些手表带有特定时代的烙印，确有收藏价值。有些品牌一年仅生产十几只技术独到的限量表，用以彰显企业追求卓越技术的形象，这些手表通常早早被买家预定，有一定收藏价值。也就是俗话说的，物以稀为贵。

但如今绝大多数瑞士手表并不具有这样的稀缺性。据记者了解，某奢侈品牌名表，20年前年产量不到1万块，如今年产量达6万块;某在中国备受追捧的瑞士高端品牌年产量甚至超过百万块，十年下来市面保有量将达1000万块。厂商在产量上如此冲刺，不再稀有何言珍贵?何以实现手表保值、增值?

业内人士还提醒说，不少瑞士钟表厂商常常在广告中夸张地宣称自己是百年品牌，但实际上连续百年不间断生产手表的瑞士企业并不多见。

瑞士业内人士告诉记者，过去，手表是手工制造，精工细作，凝结了钟表匠的心血与才智，更像是工艺品;如今，手表实现工业化生产后，成为普通消费品，价格也将随产量增长而下降。因此，消费者购买瑞士手表时应更理性和冷静。

“瑞士制造”OR“中国制造”

瑞士钟表业界有一种默认的说法，普通手表零售价相当于成本价的五倍，即标价2000瑞士法郎的手表，成本约400瑞士法郎;而一些售价更高的名表，成本价很可能仅是售价的八分之一到十分之一。记者日前就从业内了解到，某款产量仅为20块的限量名表每块售价28万瑞士法郎，其实成本价不过3万瑞士法郎。

此外，其实不少标明“瑞士制造”的名表，表壳、表带等外部零件都是“中国制造”。某知名手表的全钢表带在瑞士生产每条成本要300到400瑞士法郎，而从中国采购成本仅40瑞士法郎。一些瑞士钟表企业从中国进口零件，已是业内公开的秘密。