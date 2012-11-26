人保H股今发售 传李嘉诚李兆基等富豪将认购

记者独家获悉，为了应对今日人保集团公开发售，香港券商准备了450亿港元借给散户用于认购，创近几年最大预留资金池。

据了解，集资规模最多达278亿元港元的人保集团，自上市计划消息传出后，就因有望问鼎今年亚洲新股王而备受市场关注。对人保集团的看好也体现在前几日国际机构投资者的扫货行为。上周五日本一家保险公司以基础投资者身份认购了五千万港元，使得人保集团基础投资者增加至17家，俨然刮起机构扫货抢购旋风。

李嘉诚、李兆基等香港大佬纷纷掏腰包

据悉，人保此次IPO的发行预计为公司筹集至多40亿美元的资金，将使人保成为今年香港最大一桩IPO案。

在近期招股的新股中，人保锁定的基石投资者阵容最为豪华，包括中国国家电网、美国国际集团（AIG）、法国再保险集团以及中国人寿，连同上周新增的日本保险巨头东京海上日动火灾保险，估计总认购金额已逾17亿美金，若以中间价计，则占到今次发行H股集资额的54%。另外，除女股神刘央在上周人保投资者推介会后宣布出资一亿美元认购新股外，传闻包括李嘉诚、李兆基、郑裕彤及吴光正等，各人预计扫货1至2亿美元。在机构投资者的踊跃认购，以及名人加持的影响之下，预计散户认购情况亦会较为火爆。

人保此次计划发行68.98亿股新股，约占公司扩大后总股本的16.7%。其中95%的新股将面向机构投资者发行，其余面向散户，所募集资金将用于巩固资本基础并支持业务发展。若行使15%超额配股权，还可额外发行10.35亿股股份，令发行总额增至79.3亿股。

机构投资者承诺锁定股票

记者获悉，大股东财政部已作出1年的禁售期承诺，社保基金亦承诺于人保上市3年内，不会出售其持有的内资股。而认购新股的基石投资者亦设6个月的禁售期。

在11月22日举行的投资者推介会上，有“女巴菲特”之称的西京投资主席刘央称，拟斥资1亿美金认购。她认为，政策宽松有利于整体保险行业，加之人保旗下人保财险、寿险、健康险、投资能力均强，品牌历史好，更称人保估值便宜，所以有机会重仓持有。种种迹象表明，国内外投资者均对人保集团未来的发展之路充满信心。

而日前AIG公布，与人保集团及人保寿险签订无约束力协议，双方将组建合资企业，主要于中国大城市提供寿险和其他保险业务。AIG更同意5年内，若非得到人保集团的首肯，将不会出售超过25%的人保股票。

投行：定价合理可中长线吸筹

一家投行分析，自今年年初以来，全球经济持续动荡，受此影响，港交所多个IPO案暂停或延迟。然而随着近期主要经济体前景展望趋于平稳，投资者乐观情绪稳步提升。像人保集团这样盈利能力稳定，增长前景广阔的大型企业受到投资者的热情追捧可以说是情理之中。

美银美林的研究报告曾指出，人保于今年至2014年的投资回报率约为5.75%，较同业的4.6%至5.5%更高，加上人保的交叉销售表现越来越强，以及寿险业务的营运成本较其他大型寿险公司低，同样为人保招股增加吸引力。有市场人士认为，人保中期盈利增长幅度，超过其他保险业巨头，加上其主攻产险的独特性，如定价合理，可作为中长线吸纳对象。

多家券商报告指出，作为新中国第一家全国性保险公司，为了顺应保险公司经营集团化、综合化趋势，人保集团积极进行资源整合，并实施了新的发展战略，如今公司业务范围已涵盖财产险、寿险、健康险三大保险主业，并在银行、信托等非保险金融领域进行了战略部署，已然成功转型为国内首屈一指的综合性保险金融集团。人保集团均衡发展，收入多元的整体前景依然明朗。在当前波动的市场，如此均衡多元的大体量集团企业将是投资者资产增值保值不可错过的首选。