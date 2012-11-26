硅谷与胡须：软件工程师或天使投资人留什么胡子？

没有人低估胡须在技术世界中的重要性。在2004年，一位名叫塔米尔-卡森（Tamir Kahson）的研究人员发现，胡须和编程语言之间有一种无法分割的联系。
卡森指出，编程语言是否成功，在很大程度上取决于开发它的人脸上的胡须是否得体。好吧，格莱斯·霍普尔（Grace Hopper）没有胡须，但是她发明了Cobol语言。但是，她不是男的。显而易见，胡须与编程语言之间的对应规则不适合女性。
在硅谷，胡须就是一切——除非你是女性，或者你是马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg），根本长不出胡须。胡须对于你在硅谷取得成功至关重要。但不是任何胡须都可让你成功。你必须小心地长出适合你在技术领域特定角色的胡须。感到很困惑是吧？没关系。我们将向你们展示一下技术行业中胡须与职位的对应关系。如果你是一名女性，可以不用管它。如果你是一名男性，要开始学会留胡须了。
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