吴英案中案今日开庭 当事人被隐瞒开庭信息

杭州这两天降温了，吴英的父亲吴永正和妹妹吴玲玲正在给狱中的吴英准备着棉被、棉衣、棉鞋等过冬物品。

自从吴英被转移看押在位于杭州的浙江女子监狱后，吴英的父亲大约每个月有两次探视吴英的机会，虽然每次探视时间只有短短半个小时，不过比起此前两人只能在法庭上遥遥相望已好了许多。

两起案件司法程序疑点颇多

明天上午，金华市中级人民法院将对吴英两起“案中案”进行重审，上午审理吴英诉胡滋仁案，下午审理吴英诉刘贤富案。这两起案件曾经过中院调解，但因当事人吴英不服判决，经过几轮上诉、申诉，案件于去年11月被浙江省高院发回重审。

此前，吴英的父亲和律师一再要求此次重审在金华中院开庭，但是，金华市中院却选择了杭州的浙江女子监狱作为重审的地点。另外，虽然法院方面一直对律师强调，该案不是秘密开庭，属于公开审理，但是却拒绝所有记者入内旁听。

根据律师的猜测，因为关注吴英案的人太多，金华市中院此举想必是为了减轻压力。

不过，更让人吃惊的是，昨日，吴英的代理律师、云南里程律师事务所主任朱建伟前往女子监狱探视吴英，吴英竟然告诉律师，她完全不知道明日就要开庭的消息，就连她在狱中的管教对此也是丝毫不知。

这让人有些困惑和愤怒，吴英作为案件最重要的当事人，被刻意隐瞒开庭信息，导致其对案件的重审无足够的心理准备。

劳动局合同显示涉案委托人身份造假

这两起民事案件发生在吴英被诉集资诈骗罪之前，分别是吴英起诉胡滋仁和刘贤富两人，称曾将东阳市的14处房产以3430万元的价格卖给两人，但两人尚欠本色集团尾款210万和280万，欲追回欠款。

不过，吴英否认自己曾上诉过。根据她的申诉材料，她于2006年被杨志昂等人绑架时被迫签署多份空白文件，上诉14处房产的证件也全被拿走，之后便被涉入这两起案件。吴英不断申诉正是希望法院厘清购房合同的真假以及房屋归属权。

吴英在申诉材料中称，她本人从未去法院起诉，也不认识两名被告，代表吴英的这名自称本色集团经理的男子毕健持有一份吴英签名的《授权委托书》，但事实上，吴英根本不认识他。

而今日，吴英父亲向新浪财经提供的一份浙江东阳劳动局的证明显示，本色集团员工工资的发放清单中并无毕健此人。

吴英父亲表示，吴英不可能将当时购买价格上亿元的这14处房产以几千元价格贱卖。他认为，被告伪造这两起案件是为了骗取本色集团的资产。

需要注意的是，明天吴英的这两起“案中案”的重审结果，并不会影响此前吴英因集资诈骗罪被判死缓的判决。