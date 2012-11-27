酒鬼酒惊现精准获利机构 奇瑞董事长尹同跃“跨界”操盘

“塑化剂”事件已被无情证实，但相关影响却仍在持续发酵。

截至11月26日，酒鬼酒（000799.SZ）已连续两次跌停。而就在各大机构深陷“塑化剂”泥潭的同时，一家名为安徽国富产业投资基金管理有限公司（下称国富产投基金）的机构，却在酒鬼酒“塑化剂”事件爆发之前精准逃顶。

此前的二级市场走势显示，酒鬼酒堪称今年少见的几只大牛股之一，其股价从年初的22.10元，一路飙涨至10月19日最高时的61.45元，重仓其中的各大机构因此赚得盆满钵满。

值得注意的是，国富产投基金正是在今年一季度一举买入644.78万股，并首次出现在酒鬼酒前十大流通股股东名单上。中报显示，该基金二季度继续增持235.65万股酒鬼酒，以880.43万股一举成为公司第一大流通股股东。

然而，酒鬼酒三季报显示，曾大举建仓的国富产投基金却在9月30日之前，尽数抛售酒鬼酒，彻底退出公司前十大流通股股东行列。

“的确很奇怪，这种快进快出的操作手法太不符合一只产投基金的风格了。”上海一位私募人士对此表示。

而在一级市场和二级市场同时精准出手的迷雾背后，尹同跃所掌控的隐秘的资本王国已然浮出水面。

精准操作酒鬼酒获利近2亿

在酒鬼酒的操作上，国富产投基金无疑堪称精准。

今年第一季度，国富基金买入644.78万股酒鬼酒，持股数量占酒鬼酒流通股的3.14%，而当时酒鬼酒的股价正处于今年的低谷阶段，其第一季度的成交均价仅为27.72元。

事实上，同一时间段介入酒鬼酒的还有泰达宏利市值优选基金、信达澳银领先增长基金等多只公募产品。

“虽然这些机构也是在第一季度进入，但其持有股数相对较少，此外，有些在第二季度就开始减持，甚至已经全部抛售，获利比国富产投基金少的多。”一位业内人士指出。

不仅如此，与“急流勇退”的公募相反，国富产投基金二季度再度出手，大举加仓235.65万股，持股数量占流通股的比例上升至4.28%。至此国富产投基金持股比例占酒鬼酒总股本的2.71%，成为其第二大股东。

据同花顺数据显示，酒鬼酒第二季度的成交均价为37.50元。

此时，泰达宏利市值优选已经开始减仓，二季度减持120.93万股；信达澳银领先增长基金和鹏华普天收益基金也已经减持，并前十名无限售条件股东行列中消失；平安人寿保险旗下“银保分红”也淡出前十名无限售流通股股东，取而代之的是“005L-FH002”的另外一只产品。

与国富产投基金同一时间段进入酒鬼酒的5只机构，只有广发聚瑞基金在二季度加仓39.99万股。然而，广发聚瑞却并未能及时全身而退，并在第三季度再度加仓127.18万股，至今仍深陷酒鬼酒不能自拔。

相比公募基金的后知后觉，国富产投基金却颇有先见之明。

同花顺IFIND数据显示，国富基金早已从酒鬼酒全身而退，截至三季度末，该机构已将其所持的880.43万股酒鬼酒全部减持。数据还显示，在此期间，酒鬼酒的成交均价已高达52.75元。

对照相应的成交均价计算，则国富产投基金仅在酒鬼酒一只股票上即成功获利近2亿元，为19732.50万元。

事实上，截至三季度末，酒鬼酒已经攀上今年以来的高点，短短十个交易日后，其股价达到上市15年以来61.45元的最高价，此后便掉头向下。塑化剂事件更是成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。

何方神圣？

精准避开“塑化剂”地雷的国富产投基金究竟是何方神圣？

据本报记者了解，国富产投基金尽管在二级市场上出手不凡，但却是一家颇为年轻的产业投资基金，其成立日期为2009年6月18日。

工商资料显示，该公司由芜湖瑞创投资股份有限公司、安徽安粮兴业有限公司、安徽海螺集团、芜湖宇润实业有限公司、安徽楚江投资集团，以及安徽安粮国际发展股份有限公司等6家企业共同出资设立。6家股东持有的股权比例分别为：30%、25%、20%、10%、10%和5%。

值得注意的是，芜湖瑞创投资正是奇瑞汽车的第二大股东，该公司实际上是奇瑞汽车的管理层持股平台。

而大洋电机（002249.SZ）去年12月21日的一份投资公告显示，奇瑞汽车董事长尹同跃正是芜湖瑞创投资的控股股东和实际控制人。这意味着尹同跃通过芜湖瑞创投资，间接控制着安徽国富产投基金。

在一则招聘广告上，国富产投基金这样介绍自己，公司是“为促进中小企业发展而设立的产业投资公司。目前主要业务为股权投资及二级市场证券投资”。

而据安徽当地资本圈人士介绍，初始注册资本即达10亿元之巨的国富产投基金，“是目前安徽省内规模最大的私募股权投资基金管理机构之一”。

实际上，国富产投基金不仅在二级市场上四处出击，在一级市场上同样是翻云覆雨。

就在成立当年，国富产投基金便于当年12月成功实现对顺荣股份（002555.SZ）的火线入股。而此时距基金设立尚不足半年时间。

公开资料显示，2009年12月，顺荣股份实际控制人吴绪顺等人分别将其所持部分股权合计1245万股转让给国富基金、瀚玥投资和国元直投。其中，国富基金受让550万股，成为公司第四大股东。对应其3245万元的受让价格，国富基金入股成本为每股5.9元。

就在国富基金进入顺荣股份一年多之后，顺荣股份成功登陆中小板，发行价格高达每股35元。

但在上市之后，顺荣股份二级市场表现并不如人意，在其上市首日创出38.80元的高价后，股价便逐渐走低，截至2012年11月26日，顺荣股份收于10.93元。

即便照此价格计算，国富产投基金所持有1100万股的顺荣股份的市值，仍然高达12023万元，对应的8778万元的浮盈，较其最初进入时3245万元的成本已经增长270.51%。

这笔投资很好理解，毕竟是芜湖当地的PE，董事长下去看项目都有市领导陪同，投当地的企业自然很正常，但他们在酒鬼酒上的操作太神奇了。”前述安徽资本圈人士告诉本报记者。

“作为公司的核心，现在却这么热衷于炒股票，难怪奇瑞汽车的股东们频频在外面抛售股份。”前述上海私募人士对此坦言。