NBA总裁大卫·斯特恩：中国市场无风险

大卫·斯特恩（David Stern）是NBA的总裁，也是北美职业体育联盟里任期最长的高管之一。在他任职的28年内，NBA增加了七支新球队，并且他同时创立了美国女子职业篮球赛（WNBA）及NBA发展联盟（D-League）

在美国四大体育职业联盟里，NBA的国际化道路可以说走得最远。近些年来，伴随着新的媒介生态及零售模式的出现，这项体育赛事的运营方式也不断发生着变化和扩展。近日NBA总裁及联盟主席大卫·斯特恩（David Stern）在上海与《第一财经周刊》记者李博分享了他发现的一些职业体育的新趋势。

C=CBNweekly S=David Stern

C: 你担任NBA总裁已经有28年了，在这么长的时间里，包括媒介的生态，传统零售业的商业模式等等发生了很大变化，这些趋势中哪些对职业体育起到很重要的影响？

S: 影响最重要的就是现在正在发生的一些事情，而它们在上个世纪还都不存在，那这就是数字媒体迅猛爆炸性的发展。包括网上直播，视频流等新的技术出现了，转播信号开始传送到电脑上，传送到智能手机、平板电脑等智能终端，以上每一步的变化对于职业体育的媒介生态系统有巨大的意义。另外一个变化是社交媒体的出现。通过社交媒体各球迷的互动性相对于以往的媒介形式更为丰富。

C:这些变化又使得球迷发生了哪些改变？

S: 对于我们而言，现在人们的期望在变高。球迷现在接触到的比赛比以前多得多，信息量更大，知识也更为丰富。他们口味变得更为复杂，或者说更“精明”、更“世故”了。比如社交媒体的出现改变了球迷对于比赛进程的反馈及他们所了解信息的全面性。他们可以通过社交媒体谈关于联盟和比赛的话题。发展社交媒体对我们来说是要着重注意和努力发展的全新方向。另外电子商务给我们带来巨大机会。

C: 体育联盟周边产品一直以来有赖于零售渠道，但NBA现在强调电子商务模式的开拓，这种电子商务模式仅在中国这样的电子商务发展迅速的市场存在，还是在其他的国家也有类似的开展，当时基于怎样的考虑做出进军电子商务市场的决定？

S:其他国家也有。实际上这取决于潜在目标国家和地区的电子商务的具体发展状况。电子商务这块市场是发展速度非常快的市场，目前中国电子商务市场已经大大超过当时分析家的预期。在中国和世界电子商务市场的这种巨大变化我们同样都注意到了。现在对于我们这样的体育联盟来说，要做好电子商务需要关注线上与线下模式结合的趋势。首先通过原始销售渠道来递送信息，然后利用电子商务来出售物品。在拓展商务时，我们以往搭建的横跨全美国的零售网络可以被利用起来，实现线上购买也同样要依托于这些现有的零售渠道的基础设施。

C: NBA的全球化进程一直在加速，国际业务开展的范围越来越多，例如在中国落地NBA中心建筑这件事。不过我听说最初西班牙也很有意向尝试，但NBA为什么最终没有选择在西班牙这样篮球市场成熟度更高的国家，而选择了中国，你们认为这么做有风险吗？

S: 不，一点也不。我们不认为这是个有风险的决定。从海外市场角度来看，NBA在中国的收视率提升速度已经跟美国基本持平，成为了我们另一块巨大的市场。选择将NBA中心落户中国而不是西班牙，一方面是由于西班牙宏观的经济形势不太好，另一方面是市场。这两个条件中国都比欧洲好，这就是为什么我们选择中国成为NBA中心第一个落户的国家。