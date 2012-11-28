罗伟广盟友：从粤系资本大佬到200牛散精准跟随

罗伟广的核心利益圈

有人的地方，就有江湖。每个立足于江湖的人，都有自己的朋友，投资圈亦是如此。

在罗伟广的“朋友”中，既包括诸多粤系实业资本大佬，也包括诸多职业牛散。他们中间，有房地产商，有省协常委，有曾经的财政部副部长，有军工重组股的精准猎手。

其中，粤系实业资本大佬，在罗伟广2009年前后崛起的过程中，曾扮演了重要角色。2009年后和新价值一同重仓股票的牛散，更是达223位。

三年时间，54只重仓股，八千多个股东。21世纪网剥茧抽丝，为您奉上罗伟广的核心利益圈。

罗伟广的崛起和他背后的三个粤系实业资本大佬

罗伟广因2009年夺取阳光私募冠军而一战成名天下知。这一年，发生了什么？

据同花顺可查的公开信息，新价值2009年只有三季度、四季度出现在上市公司流通股东中。

2009年三季度末，新价值分别重仓持有皖维高新、威远生化、华芳纺织达339.95万股、338.46万股、86.89万股，而这三只重仓股在当年四季度涨幅分别达45.69%、29.08%、145.60%。

值得一提的是，在华芳纺织一路高歌中，还在罗伟广一路加仓，2009年四季度末，新价值加仓至华芳纺织367.27万股。相对表现不那么给力的皖维高新、威远生化，则被罗伟广减仓出局。

2009年四季度，罗伟广还重仓杀入了延长化建，年末持有591.71万股，市值达7757.33万元，四季度，该股上涨39.31%。同样是四季度杀入的常山股份，当季度涨幅63.22%，不过由于持股136.66万股，期末市值1273.63万元，对新价值整体业绩增厚不如延长化建。

就罗伟广操刀夺冠的新价值2期来说，2009年底最重要的两只重仓股，便是持仓达221.63万股，市值2972.11万元的华芳纺织，以及持仓240.74万股，市值3156.09万元的延长化建。而2009年年底新价值旗下所有产品规模不足5亿。

华芳纺织和延长化建在2009年四季度涨幅分别达145.60%、39.31%。

涨势最猛的华芳纺织，便是粤系资本联手炒作的代表作。

2009年半年报显示，涂辉龙的海雅集团和中跃投资分别以585万股和414万股的持股量，继续高居第二和第三大流通股东。

2009年三季报，新价值2期以86.89万股的持股量进驻华芳纺织，成为第七大流通股东。。此时海雅集团增持至900万股，中跃投资增持至418万股。同时，列海权以179.34万股的持股数量，进驻华芳纺织成为第三大流通股东。

2009年年报，海雅集团增持华芳纺织至1020万股，中跃投资增持至460万股，新价值2期增持至221.16万股，新价值4期加入抱团，持股145.64万股。

一直到2010年一季度末，新价值旗下四只产品齐聚华芳纺织，新价值4号、新价值成长一期、新价值2期和新价值8号四只产品并驾齐驱华芳纺织前十大流通股之位。此时海雅集团持有华芳纺织1085万股，中跃投资持有478万股。列海权不再出现在榜单。待到2010年中报，新价值系也退出了华芳纺织。

2008年年报披露时，华芳纺织仅是实现206.36万元的净利润，股东户数32045户，户均持股9829.93股，属于完全的散户行情。而该公司2009年半年报的业绩更为惨淡，净利润为-1675.46万元，陷入亏损。

但是其实，在海雅系完成初步布局的2009年6月，华芳纺织就开始释放利好。2009年6月22日，华芳纺织发布公告称，拟以现金和实物资产分期出资5800万元，投资江苏力天新能源科技股份有限公司。

参股完成后，华芳纺织将持有江苏力天53.70%股权，为其控股股东，江苏力天也就此可以合并报表进入上市公司。

同时，华芳纺织也宣称拟参股华安证券，此后的2009年7月24日，华芳纺织以3200万元，从中国烟草总公司安徽省公司手中受让华安证券2000万股。

随后，华芳纺织由于新能源和参股券商两大概念，股价狂飙。仅2009年四季度，涨幅便达145.60%。2009年年末，华芳纺织股东户数16289户，户均持股数19338.20，较之2008年年末股东户数32045户，户均持股数量9445.84股，筹码大幅集中。

华芳纺织一战硕果累累，与涂辉龙，列海权和罗伟广三方合力不无关系。涂辉龙和列海权，都是广东商界知名大佬。

涂辉龙，广东陆河县河口镇沙田村人，深圳海雅集团有限公司董事长、广东省工商联副会长、广东省协常委。据胡润百富官方网站，涂辉龙居2009年胡润零售富豪榜21位，当时财富18亿元，居2010年胡润百富榜第640名，财富值23亿元。而深圳中跃投资，据互联网搜索联系人和此前媒体报道的实际控制人，也皆为涂辉龙。

而列海权也来头不小。列海权，北京广东商会常务副会长，北京源海房地产开发有限公司董事长，广州市仙华房地产开发有限公司董事长，佛山金城大酒店董事长，也是粤系资本领军人物之一。

早在1999年，列海权就曾在东阿阿胶前十大流通股股东中出现，持有30万股，为该公司第五大股东；同时他还是鞍钢股份第四大股东，持股量为131.27万股。2009年列海权再度现身A股市场，除与涂海龙、罗伟广携手华芳纺织而大赚一笔外，列海权还曾与罗伟广携手重仓万家乐。此外，列海权还在在穗恒运A、五洲交通、ST零七十大流通股东中频频现身。

2009年三季末，列海权出现在万家乐十大流通股东名单中，持股468.99万股。2009年四季度，万家乐强势上涨46.01%，列海权减持万家乐至325.19万股。

2010年一季末，列海权再度加仓万家乐，持股达525.49万股。在列海权加仓的同时，新价值成长一期、新价值4号、新价值2期，重仓入驻万家乐，合计持有万家乐达1530.76万股。二季末，新价值系加仓万家乐至2147.15万股，在新价值护航之下，万家乐2010年二季度以来的跌幅仅为3.45%，同期上证综指跌去23.36%。

2010年三季末，在2009年曾一度登上万家乐十大流通股东榜单的周伟健再度回归。在整个广东省内最知名的“周伟健”，莫过于广东佛山顺德知名企业家，广东美涂士化工集团董事长兼总裁周伟健。