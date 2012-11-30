梁稳根诉苦迁都隐情：不胜骚扰

三一中联再结怨

三一集团董事长梁稳根诉苦“迁都”背后，中联重科隔空回击

11月27日下午1点左右，上海工程机械宝马展(Bauma China)，三一重工(600031.SH)总裁向文波在中联重科(000157.SZ，01157.HK)展区附近转了一个身，向另一侧而去。

“你看，向文波特意避开了中联重科。”一位行业人士与《第一财经日报》记者同时看见了向文波的这一“绕行”。“这不太像三一重工的风格啊。”该人士说。

两天后的29日，这两家同处湖南长沙的工程机械制造巨头再续恩怨。当天，一篇“三一恨别长沙”的文章引发外界关注，其中披露三一集团董事长梁稳根做出迁都决策的背后，并言及竞争对手的诽谤、暗算、检举、窃听及举报等一系列不可思议的行为。值得关注的是，此文多处提及中联重科。

三一重工一位与高层接触较多的管理层人士对本报表示，上述文章中披露的有些内容他本人也是第一次听到。

截至发稿时，中联重科已经做出回应，称文中所述纯属无中生有、恶意中伤。公司一位管理层表示，文章中的内容与事实并不相符，也没有对中联重科进行过采访。

昨天，向文波在微博上转发了上述文章，并未点评。

就昨天的这篇文章引发的争议，本报记者试图联系几位三一重工管理层人士采访，对方未接电话。就在不久前，三一集团拟“迁都”北京的消息已经引发外界关注，当时三一集团多位管理人士接受媒体采访时，将其迁址的决定归于不胜竞争对手骚扰所致。

梁稳根与詹纯新

中联重科的长沙厂区内，可以看到墙壁上有“至诚无息、博厚悠远”的几个大字。这与“三一恨别长沙”一文中所描述的中联重科形象出现了落差。

个中曲直有待证实，但有关三一重工和中联重科彼此角力、争锋在工程机械行业中早已是公开的秘密。

中联重科董事长詹纯新在工程机械行业的出道，源自其原建设部长沙建设机械研究院的出身。1992年至1996年，詹为该研究院副院长和长沙高新区中联建设机械产业公司法定代表人、总经理，2001年~2005年则出任了中联重科掌门。梁稳根则在1993年决意进军工程机械行业。

随着两家公司业务的壮大以及更多公司参与混凝土及其他工程机械的角逐之后，两人之间的关系似乎有些微妙。

相关人士告诉本报记者，有一次，政府相关领导访问湖南，活动上两位湖南制造业的老大恰恰并排而坐，且位置相邻。这样的场景并不多见。

该人士称，中联重科今年9月28日举行了20周年的庆祝会，众多行业大佬都到齐，独缺梁稳根。

有行业人士分析，早前詹纯新对混凝土机械产品的定位及定价都较高，让这个产业至今也存在进入的门槛，并且比其他机械产品享有更高的毛利率。

两家公司的财报显示，今年上半年，中联重科在混凝土机械业务上的毛利率为36.22%。同期，三一重工在混凝土机械类的营业利润率为42.21%。

在整个工程机械制造行业处于挣扎期的背景下，两家公司的业绩互有长短。

截至今年三季度末，中联重科总资产超过869亿元，较去年年底增长21.43%；同期，三一重工总资产接近667亿元，增幅达到29.98%。前三季度，中联重科归属于上市公司股东的净利润约为69.6亿元，同比增长16.75%；三一重工的这项数据约为58.7亿元，同比降幅达到58.76%。

而在经营活动产生的现金流量净额这项指标上，三一重工的数据更亮眼，前三季度达到8.28亿元左右，同比大增154.65%。同期，中联重科的这项数据为1.79亿元，较去年同期下降83.58%。

“迁都”迷雾

梁稳根的“内心独白”紧接着他要将三一集团部分职能总部迁往北京这一消息而来。

中联重科副总裁郭学红近日在接受本报记者采访时说，作为一个局外人，对同行迁址的战略并不清楚。

中联重科一位管理层则称，三一集团的这一思路并非是最近才有，而是该公司为了国际化战略所考虑的决策。

“据我们了解，三一集团也不止一次地在湖南相关部门领导那里提出过离开湖南，2012年11月三一离开长沙的提议，应不是心血来潮之举。”该人士说。

三一集团一些人士则将迁址的决定归因于对手骚扰，其中包括竞争对手采取了涉嫌违法的行为。中联重科则称，三一重工并没有提供任何有力的证据来证明中联重科对其实施了违法行为。

“中联重科并没有采取什么特殊方式让三一集团离开。”郭学红说，“我们看到了更多长沙当地的企业加入到工程机械这一行列来。三一的种种说法令人费解。”

三一对中联重科心结多多，包括“行贿门”一案。

从事件发展的轨迹来看，“行贿门”事件被外界认为是直接导致三一重工H股融资告吹的原因。而这一“深喉”在这一敏感节点的出现亦给三一和中联重科的同城竞争添上了异样的注脚。

“行贿门”并不是唯一一次碰撞。双方员工的短兵相接已很常见。对于两家公司的这种长期角力，郭学红称，湖南的企业需要良性竞争，共同发展，企业要做的不是如何去挑衅对手，而是要有更快的节奏、更好的服务，且加强创新、开发客户需要的产品。

长沙县商务局数据显示，今年1~9月，当地累计完成进出口总额17.8亿美元，其中，三一重工一家企业的进出口总额就达到6.1亿美元，占比超过三成。就在本月，长沙市政府网站还刊登“长沙财税收入双双突破千亿元”一文，强调要加快培植如三一重工、中联重科等一批贡献大的骨干企业。