市值蒸发80%无碍梅森继续担任Groupon CEO

GrouponCEO梅森

北京时间11月30日消息，据国外媒体报道，Groupon公司发言人保罗·塔菲（Paul Taaffe）周四称，公司董事会在召开会议对安德鲁·梅森（Andrew Mason）的表现进行了讨论之后，决定让梅森继续担任Groupon的首席执行官。

本周三，梅森曾宣称董事会将对其是否能够继续担任Groupon首席执行官一职进行诉讼。Groupon目前正饱受困境，自从2011年上市以来，Groupon公司的市值已经蒸发了80%左右。梅森声称，他已经做好了解聘自己的准备，只要周四的董事会例行会议通过了这样的决议。

保罗·塔菲称，Groupon公司周四的董事会例行会议已经结束，没有重组公司高管的计划，因此梅森仍将继续担任Groupon首席执行官。保罗称：“董事会和管理层都很关注公司的表现，他们也都在与那些致力于实现Groupon目标的人展开合作。”