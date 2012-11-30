三问项兵：长江商学院下一个10年路在何方？

身着蓝色毕业礼服的毕业生，随时被高高扔起的学位帽，一浪高过一浪的欢呼声……交织成一派热闹景象。

北京国家会议中心外蓝色的落地标语显示，这一天，是长江商学院EMBA十七级的毕业联欢会，也是长江商学院成立10周年庆。4000多位校友，代表着长江商学院的10年，也代表着中国一个独特的圈层。

漂亮的女学员无论走到哪里都是人们关注的焦点，吸引着人们的目光。在此前网络上传得沸沸扬扬的王石婚变事件中，商学院被人们想象成“艳闻”的发源地。这是长江商学院创办院长项兵所不愿提及的事件。

“事件女主角田朴珺是长江商学院一个短期培训项目的学员，并不是EMBA。”一位接近长江商学院的人士向《第一财经日报》透露。

而项兵也曾公开表示，长江商学院关注学术，而不关心娱乐传闻。

“弘扬人文关怀、全球视野、全球竞争力是我们最大的价值取向。”项兵接受《第一财经日报》采访时这样表示。

一问，如何看待富人教育？

从1900年全球第一所商学院塔克商学院创建开始，商学院就作为一种高端再教育产品进入人们视野。在2008年全球金融危机爆发之际，商学院所代表的价值观一度被人们赋予“贪婪”的定义。

在中国，商学院则更多地被看成企业家俱乐部的一种，通过高学费等门槛，让高收入人群聚集，形成圈层效应。让富裕人群重新规划自己的社交圈。为了追求圈层效应，有人甚至对于上商学院乐此不疲。

“高处总是不胜寒”。对于企业家俱乐部，项兵这样解释：“也许权力最大的人就是最孤独的人，他成功的喜悦一般很难有人分享。所以形成了朋友关系，也不是一个坏事情。”

项兵强调，商学院的价值并非于此，“一个学校如果有竞争力，仅靠人脉是不够的。”他举例哈佛，“哈佛之所以能成为哈佛，仅仅靠人脉是远远不够的，学校是一个组合拳。到了哈佛念书，人脉也是重要的考虑之一，但还有其他的因素，组合拳才形成影响力，长江商学院也是一样的。”

项兵认为，一个好的商学院，包括到商学院读书，必须认真考虑四个方面，第一，是学校的师资力量如何；第二，是同学问题，“你要学习的话，你要和全世界最优秀的人学习，因为从他们身上可以学到很多东西，尤其是背景不同、行业不同。比如山东人考虑竞争和新疆人考虑竞争是不一样的，这种差异，来自全世界各地的顶尖的企业家，含金量也不同”；第三，是交朋友，因为好的学校有的是在课后，娱乐的时候；第四，是新的思想，长江商学院最初10年提出要成为世界10强，如今，则要提出更高的目标。

“在新兴市场，我们的机构相对不够健全，如果我们挣钱的唯一目的就是发财致富、光宗耀祖的话，那确实会出一系列的问题。”对于社会上一些人做企业的初衷，项兵表示反对，他认为，如果长江商学院能够提出这个问题，关注问题，推动问题的解决，就是一种社会责任。

二问，什么是成功的商学院教育？

过去10年里，长江通过EMBA课程积累了一批中国企业家精英学员，但同时，也有人认为长江商学院并没有形成立商界榜样效应。

成功的商学院教育首先要定义什么是精英。项兵认为，“不是说一定是两个顶级的亿万富翁才叫精英，精英是多方面的，不能因为销售额大一些、财富多一些就标榜自己，各有各的精彩。”

全球化的视野，是项兵一直最为强调的办学观点之一。他认为，中国融入全球的程度超越了任何其他国家，在经济全球化的今天，企业必须整合全球资源才有可能具有全球的竞争力。这是全球视野的先决条件。同样重要的，中国GDP已经是世界第二的今天，世界对中国企业家也提出了更高的要求。

差异化，是项兵近年来经常挂在嘴边的“从月球看地球的视野”。项兵认为，中国的企业要对世界作出更大的贡献，必须有 “大风流”的创新，要出一批像谷歌、Facebook这样创新的企业，不仅给自己创造机会，还要给全世界创造机会。以往中国企业习惯价格竞争，“杀敌一千，自损八百”打法的局限性是一目了然的，在中国占世界GDP 10.5%的今天，必须从月球看地球，才能出现“大风流”的创新。

平衡财富关系，是一个巨大的挑战。据统计，全球0.003%的人掌握了20%的财富。收入财富不均已经到了空前的程度。未来的发展模式必须作出一定的调整。项兵认为，打破阶层固化，是社会稳定和和谐的一个先决条件，也是“长江人”的责任，应该反对同质化，弘扬多元化与差异，在全球范围内弘扬和而不同，打造一个和谐社会，同时能弘扬“大风流”的创新。

三问，下一个10年长江路在何方？

项兵把中国的管理教育分三个阶段，第一阶段是把西方的知识传过来，把西方的先进知识传到中国，对经济社会发展作出更大的贡献。第二阶段是通过研究为主的学校，产生一系列新的理念，帮助中国企业在国内乃至全球更好地获得资源，更好地参与经济的发展和社会进步。即土生土长新的东西能够服务本土的企业。第三个阶段是双向交流的问题，过去是西方教中国，在未来东方可以教西方。“在长江商学院来说，第一阶段已经不是问题，第二个阶段已经开启。”

对于未来，项兵表示，未来十年，长江将会更加重视“道”的贡献，致力于弘扬中国先哲优秀的哲学思想。长江商学院位于伦敦、纽约的海外办事处已经启动，未来将真正开启东西方双向交流的大门，“源自东方的智慧完全可与西方文明进行平等对话，并成为全球新的普适价值的一部分。”

多年以前，李嘉诚曾以一次关于“赚钱的艺术”演讲拉开长江商学院的序幕。回忆过去，项兵承认，社会不断发生着巨变，彼时中国刚刚加入世界贸易组织，先富裕起来的企业家们也没有出现“走出去的大鳄”，而这10年中国快速崛起，李嘉诚随后又发表了“奉献的艺术”和“行动英雄”两个演讲，不仅鼓励企业家创造财富，更分享财富，让财富循环。

项兵表示，未来10年，长江不以赚钱为主要目的，“好学校都是钱堆出来的。必须有人拿钱把学校堆出来，不要想去挣钱，任何想挣钱的学校，都不会成为优秀的学校。”