《星球大战》之父乔治·卢卡斯的商业传奇

《星球大战》系列电影拥有非常庞大的产业链，其特许经营权可能成为业内有史以来规模最大的业务。

有的电影不只幻想未来，也塑造了未来。

35年，6部，44亿美元票房，乔治·卢卡斯的《星球大战》电影系列以其超凡的想像力、曲折离奇的故事情节以及令人眼花缭乱的高科技特效吸引了几代影迷，创造了电影史上长盛不衰的神话。“星战之父”卢卡斯也凭借他对科幻电影的独特诠释成为独立电影大师。

然而，“星战”将不再姓卢卡斯，而改姓迪士尼。10月30日，迪士尼宣布以一半现金、一半股票，总计40.5亿美元的价格收购卢卡斯影业。同时，全新“星战续集三部曲”也提上了日程，换了舰长的星际战船预计2015年开始她新的航程。

战舰重装待发，卢卡斯将何去何从？卢卡斯说：“35年来，我最高兴的就是看到《星球大战》代代传承。现在，是时候把它传给新一代电影人了。能在有生之年把接力棒交出去，对我来说非常重要。”

独立于好莱坞之外

1962年，美国北加州莫德斯托市，一个18岁的男孩，开着改装过的奥托比安西老爷车，在街头肆意狂飙。突然，一辆车从侧面撞来，一下子撞飞了老爷车，驾车的男孩幸免于难。与死神擦肩而过，病榻上的男孩觉得要用有限的时间去做些有意义的事情，从此他对赛车敬而远之，误打误撞地跑去学了电影，他的人生轨迹也因此转了180度。

上世纪60年代，洛杉矶南加州大学，罗马式风格的红砖建筑，坚韧执著的特洛伊铜像，每天伴随着年轻的卢卡斯。在这里，他展现了电影上的天赋。

第一堂电影课，导师交给各人一段仅60秒钟长的胶片去制作一个动画故事。卢卡斯找来几张图片，在2英寸长的胶片上拍下每张图片的几个镜头，放映时每4秒过一个镜头，图片在屏幕上清晰而飞一般地溜过，观感十分新颖。导师将这个被卢卡斯自称为《看人生》的一分钟影片送去参加几个电影展，它征服了每一个人。

“正是在那一瞬间，我找到了自己。”卢卡斯曾回忆说。

大学期间，卢卡斯结识了年龄相仿、已经在好莱坞小有名气的弗朗西斯·科波拉和没考上南加大电影学院的斯蒂芬·斯皮尔伯格。在科波拉的鼓励下，卢卡斯尝试制作了多部短片，其中包括日后成为其首部长篇的《五百年后》（THX-1138）。这部短片赢得了当时年度国家学生电影节最高奖。

然而，科波拉带着这部片子飞回洛杉矶交由华纳兄弟公司审定，却遭到全盘否定，把结尾生生裁掉了5分钟。卢卡斯和好莱坞电影制度的梁子也就此结下。

在农场上长大，热爱赛车的快感，卢卡斯从小养成的骨子里的叛逆和独立，让他不愿意屈服于好莱坞大公司控制的电影生态法则。1969年，卢卡斯大学毕业后，他和科波拉共同创办了西洋镜电影公司（American Zoetrope），期望在倍受压迫的好莱坞工作室制度外为电影制作者们创造一片能够自由发挥的天地。

星战神话

1972年2月的一天，卢卡斯把自己那不到一米七的身躯窝在椅子里，用一支2B铅笔在一个蓝绿相间的活页簿上勾画着，上面涂满了奇怪的人名和地名。这就是《星球大战》，被美国人称为“美国神话的一部分”。

很难说清楚《星球大战》究竟给美国带来怎样的影响，NASA（美国国家航空航天局）的一位官员曾说：是《星球大战》一扫“阿波罗13号”坠毁后美国人民的悲观情绪，重新点燃了年轻人对宇航事业的热情。

1977年5月5日，“星战”旧三部曲的第一部《新希望》上映，一段记载着天行者家族捍卫“古老的共和国”的故事由此展开，一个商业帝国的神话也拉开了序幕。

影片获得了巨大的成功，在次年的奥斯卡奖评选中，《新希望》获得十项提名，并最终赢得最佳视觉特效、最佳音效、最佳剪辑、最佳动作设计等七项大奖。

绝大多数上世纪六七十年代出生的美国孩子都不止一次地看过那部电影。《新希望》上映当年影片的美国本土票房就达到1.85亿美元，超越两年前斯蒂芬·斯皮尔伯格的《大白鲨》（1.33亿美元）。很多年之后，1977年更被视作美国当代电影的起点，它定下了美国电影之后的发展基调：高科技特效、娱乐性、大投入、为成功影片拍续集……

随着1999年后《星战前传》系列的陆续出炉，“星战”票房更是不断膨胀，截至2010年，“星战”六部曲累计票房超过44亿美元。

而这还只是“星战”电影本身的收入，据不完全统计，“星战”周边产品包括儿童玩具、电子游戏、道具服装等产业收入已超过90亿美元。卢卡斯对这一“钱景”是早有预料的，当初与二十世纪福克斯签订协议时，卢卡斯宁愿放弃自己40%的片酬和相关商业权利，保留了这部影片的所有权和所有周边商品的销售权。

其中，以“星战”为主题的出版物也为“星战”帝国扩充了版图。在美国各大书店，关于“星战”的小说种类繁多，往往一家书店里就有20余种“星战”图书。

而这个领域还包括以“星战”为主题的家用影像产品、电影配乐CD、横跨各主流平台的电玩游戏、“星战”武士、激光剑的手办，还有卢卡斯与百事可乐等其他领域的合作等。据统计，《星球大战》周边产品的收入超过50亿美元。

而卢卡斯的花钱方式也颇为有趣。他几乎把绝大部分收入都投到了他的“造梦机器”（他旗下的公司）上，其中尤以号称“特效巫师”的工业光魔最为大家熟悉。30年来，卢卡斯一次又一次地将拍片所得的赢利尽数投入其中，使其成为世界上最优秀的电影效果制作公司。

《星球大战》缔造了商业神话，据福布斯2004年发布的资料，卢卡斯个人净资产为30亿美元，其旗下有五家以其姓名命名的公司：卢卡斯影片有限公司、卢卡斯在线公司、卢卡斯艺术娱乐公司、卢卡斯数字技术公司、卢卡斯形象产品开发公司，这几家公司共同组成了一个年赢利达10亿美元的庞大商业帝国。

数字电影开拓者

凭借“星战”的收入，卢卡斯在北加州买了一片超过6100英亩的农场，取名为“天行者”。

河水潺潺，藤蔓弯弯，翠柳成荫，在这块无人打扰不受束缚的私人电影农场上，卢卡斯，戴着一副黑框眼镜，挂着浓密的络腮胡，坐在古堡式的房子里，凭借手中的笔，自由地想像。

谈到“星战”的构思，卢卡斯说：“很多灵感来源于我的狗——印第安娜，我写作时她总在周围。我发现有种力量，时好时恶，和人一样。所以，在我开始写作的时候，尝试给机器人赋予人的思想，我觉得这非常有趣。”

卢卡斯让数字电影、电影特效这些名词成为当今电影的主宰。卢卡斯有一串第一的头衔：第一套非线性视频编辑系统；手下团队开发了Photoshop这个现在几乎任何一位图形设计师都离不开的图形处理软件；卢卡斯电影公司的电脑动画部就是大名鼎鼎皮克斯动画公司的前身；第一个在大型故事片制作中使用索尼的24p高清摄像机。

在2001年度美国广播业者联合会（NAB）上，卢卡斯宣布：“我想我可以安全地说我也许不会在胶片上拍另一部电影了。”他说的正是2002年出炉的“星战”前传第二部《克隆人的进攻》。这是第一部完全使用数字摄影技术拍摄的主流故事影片。

卢卡斯使用的索尼高清数字摄影机以每秒24格拍摄，与35毫米电影的画格率一致，能够制造出与胶片相同的色彩解像度和灰度，画面的整体效果与感觉同胶片的画质相一致。这些在电影制作和放映过程中所采用的技术、设备，成为电影发展史上的里程碑，开启了一场电影产业革命。

不做帝国做自己

今年，距《星球大战》系列电影推出已有35年。已经年近古稀的卢卡斯也结束了单打独斗的电影制作，归入迪士尼门下。

年初早些时候，卢卡斯就已经宣布，由于不满好莱坞影片的商业运作模式和人们对他的苛责，他将不再拍摄和制作商业大片：“我退休了，不会再与商业、公司和任何有关商业的事情有牵连。”

30年的奋斗，卢卡斯从一个独立电影人成为一个电影帝国的主宰者。然而，这样的帝国也让卢卡斯惶恐，2004年在一部自传纪录片中他说：“我一直试图保持独立性，这样才能让我做自己想做的电影。但是，我现在成了一个大公司的老板，这是我当初最想避免发生的事情。”卢卡斯担心自己会像电影中的“天行者”一样一步步堕入黑暗。

在宣布和迪士尼的交易后，卢卡斯说，他早就想退休了，也不会再拍“星战”电影。他计划把大部分财产捐献给教育事业，然后静下心来重新去做自己年轻时代的实验电影。

成功将“卢卡斯”揽入怀中，迪士尼也完成了史上第五大收购。之前的四次收购，让迪士尼全方位渗透进娱乐产业，除了拥有自己的电视频道ABC和福斯家庭频道外，还将漫画巨头漫威、动画巨头皮克斯收入旗下。

作为好莱坞历史上首屈一指的王牌系列电影，《星球大战》之前的巨大成功甚至令不少“星战”迷也不敢奢望新版能再创辉煌。再加上卢卡斯极富个人魅力的电影才华无法复制，都使得外界对换了东家的第七部“星战”持浓厚的观望态度。

投资机构Needham&Co.分析师肖恩·迈克高恩指出，“《星球大战》系列电影拥有非常庞大的产业链，其特许经营权可能成为业内有史以来规模最大的业务。”如何成功开启这台“印钞机”，迪士尼首席执行官伊格尔在接受媒体采访时指出：“对于伟大的电影叙事来说，科技革新的优势已经得到了证明。科技使我们能够以此前从未想到过的方式来制作影片。”

“星战”传奇，是继续辉煌，还是无法超越，只能留予时间评说。我们唯一知道的是，让出了帝国大业的卢卡斯，仍是那个特立独行坚持自己梦想的电影奇才。