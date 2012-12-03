郭台铭“坐钓”夏普之困：巨额亏损成新障碍

好事多磨。

一场期待中的签约，历时8个月迟迟未能举行。一边鸿海(2317.TW)董事长郭台铭稳坐“钓鱼台”；另一边，迟迟没有“咬钩”的夏普(6753.TO)甚至已于7月将其日本总部及主要工厂抵押，换取银行新追加的1500亿日元贷款。

这是夏普可用于抵押的最后资产，开了日本大型电子制造商将总公司和主要工厂都作为担保融资的先河。但此后的8月和11月，夏普连续两次将2012年的净亏损预期进行调整，4月份预期全年净亏损300亿日元的额度猛增至2500亿日元，再到4500亿日元。

“夏普本来希望能在9月底敲定合同，双方签约的最大障碍是郭台铭希望介入夏普运营权。”接近双方的知情人士告诉《中国经营报》记者，这正是双方的根本分歧。郭台铭认为不介入运营，仅作为财务投资者，无助于夏普走出困境；而夏普则忌惮核心技术外流。但在持续加大的亏损面前，难以准确预估的亏损规模成为双方谈判的新障碍。

而《华尔街日报》的最新报道称，一夏普高管表示，公司计划做出让步，包括允许鸿海持有其超过10%的股份。

苦无出路

据估算，夏普全员减薪将节省140亿日元(约1.79亿美元)，但对于财务不断恶化且无法在短期内看到扭亏前景的夏普来说，140亿日元无异于杯水车薪。

3月27日鸿海与夏普签署意向并购合同。根据协议，前者将以每股550日元(6.73美元)的价格收购后者9.9%股权，总投资额达669亿日元(8.19亿美元)；同时，鸿海还将斥资660亿日元，购入夏普堺工厂37.61%股权，获得其10代线一半的产能。

最初的协议条款显示，夏普希望将鸿海的持股控制在10%以内。按照日本法律的规定，持股比例超过10%的股东将拥有额外权益，包括可以向法院申请解散公司。这显然是夏普作为日系核心面板企业最不愿看到的局面。

但在持续亏损和表现疲软的营运面前，夏普股价总体下滑，其协议购股时的550日元/股，一度下探至年初以来最低的163日元/股；现时股价亦在165日元/股周围徘徊，不足协议购买价的1/3。

在此情形下，郭台铭提出更改收购定价、介入运营权等要求，这令夏普左右为难。

路透社9月11日的消息显示，为了自救，夏普自10月展开为期一年的全员减薪：管理层降薪10%，奖金减半；同时寻求工会支持将5月通过的全员减薪2%增至降薪7%。而鸿海10月31日披露的前三季财讯称，受益于其代工的苹果产品大卖，1~9月公司实现净利润新台币577.9亿元(约合19.7亿美元)，同比增长逾24%。

据估算，夏普全员减薪将节约140亿日元(约1.79亿美元)。对于财务不断恶化且无法在短期内看到扭亏前景的夏普来说，140亿日元无异于杯水车薪，而其信用评级被惠誉调整为低于投资级至垃圾级，更使其对鸿海的注资多有期待。

三重担忧

经营权的出让恰是最令夏普担心的三重隐忧之一。同时，郭台铭及鸿海强势、霸道的企业文化风格，亦让夏普踌躇。

不到最后关头，夏普绝对不愿主动就范。

8月30日，郭台铭随台湾团访问夏普堺工厂，对日本人的犹豫不决发火：“你们日本人，为什么要花这么长的时间来决定一件事？你们是不是真的打算重建公司？”

在郭台铭看来，夏普的真正问题不是缺钱，而是经营模式有问题。正如日本公司目前普遍遭遇的整体困境一样，因为不愿裁员、过于在乎传统，随着液晶电视销量的极大下滑，若鸿海无法介入运营，夏普即便有当下最好的面板10代线技术，其前景也不被看好。

但经营权的出让却恰是最令夏普担心的三重隐忧之一。同时，郭台铭及鸿海强势、霸道的企业文化风格，亦让夏普踌躇。

“更重要的是，鸿海内部有所谓‘眼球计划’。包括大尺寸彩电、中尺寸pad、小尺寸智能手机屏等，皆需要夏普技术的支持。”前述知情人士称，鸿海在成都的中小尺寸面板厂，就借助了夏普的技术支持，也因此，技术外流亦成为夏普与鸿海合作的关键障碍。

《朝日新闻》报道称，鸿海不仅要求参与中小型液晶领域面板的销售，还强烈要求希望参与设计和生产。显然，考虑到郭台铭旗下拥有的奇美电子(3481.TW)，同样挣扎在面板行业的亏损泥沼中，夏普的担忧亦不无道理。

两面夹击

双方似乎都有意通过“围魏救赵”之策来提高自己在谈判中的主动性。

虽然在签约谈判上一直未曾放弃，但兼具虎与狐两面的郭台铭却也并未将鸡蛋放在一只篮子里。

同是在8月底的访日期间，郭台铭一面和夏普高层谈判，指出夏普需要的是一个可共创未来扭转困境、可协助全球布局、成本管控与提高竞争力的伙伴；另一面则尚未正式签约就率先宣称，鸿海将和NEC进行技术合作，出资购买NEC面板专利。与遭遇困境的夏普一样，NEC2011年亏损高达13亿美元，且是近四年中的第三次亏损。

郭台铭称，多少钱入股夏普不是关键，关键在于科技产业如何合作才能双赢，用彼此的优势，战胜“某一家品牌”。