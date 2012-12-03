俏江南集团总裁安勇：IPO已过聆讯有望明年上市

俏江南集团总裁安勇上周末在广州出席店面开业仪式上接受专访时透露，俏江南赴港IPO已过聆讯，只是目前整个资本市场大气候还不是太好。他又指出，今年新开店数已近20家，董事长张兰则要求公司明年发展速度“不会有太过多的放缓”。
规划：明年开店
速度拟和今年持平
“2012年，俏江南在全国开店数将接近20家，超过了去年的16家。”安勇说，这有望成为俏江南有史以来开店数最多的一年。安勇说，今年最后一家店将落户在宁波。至此，将基本完成公司既定目标。
在谈及经济大环境对2013年开店目标的影响时，安勇表示，董事长张兰要求俏江南不会有太大幅度的放缓，初步预计明年开店速度和步伐和今年持平，新开餐厅数在10多到20家的水平，包括在广州新开两三家店。
IPO：只待资本市场大气候好转
对于张兰更改国籍被网络热议，安勇回应称张兰创业13年以来很少休息，“国籍的转换也是基于企业未来的发展。“为何国内餐饮品牌没能得到很好的延续，没有几个能走出国门？” 在安勇说，这一切都要靠企业自身努力，“也希望得到各界的支持和理解”。
安勇告诉本报记者，对于此番俏江南赴港IPO目前已基本无审批上的障碍。“我们到香港上市已经通过聆讯。”他说，但是目前整个资本市场大气候还不是太好，而俏江南的上市只等待市场稍微好转。
对于时间表，安勇说IPO成事“当然越快越好”，希望明年能成功迈出走入资本市场这一大步。目前，公司正提升管理和业务水平，并且要求对餐厅有更系统化的管理。
俏江南是在今年1月终止A股上市之路的。据记者从香港资本市场获悉，其已委托3家投资银行负责其赴港IPO事宜。透过赴港上市，俏江南有望达到2亿美元（1美元折合人民币6.23元）或以上集资规模。
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