昔日杀毒大佬麦克菲的浪荡晚年：枪、保镖、女人和狗

现年67岁的约翰·麦克菲（John McAfee）近来曝光率颇高，不过倒不是因为他与他1987年创立的反病毒软件公司之间有什么纠葛，而是因为每次有他名字出现的新闻事件总是那么匪夷所思。

他昔日曾是杀毒业响当当的人物，开创了杀毒软件免费试用的商业模式，但与他不熟的人初次见到他，怎么也不会将他与“极客”（Geek）两字联系到一起。

麦克菲最近卷入的一起案件，是因为当地警察怀疑他枪杀了他的邻居，他则坚称自己是无辜的，到处躲避警察追捕，并在其博客上悬赏2.5万美元缉捕真凶。亡命天涯的间隙，仍不忘更新自己的博客，这倒有点极客范。

种种迹象表明，麦克菲仍潜藏在伯利兹。麦克菲是2008年来到这个中美洲小国的，经历了几次投资失败及金融危机，他名下的财富已经从巅峰的1亿美元缩水到4百万美元。

美国：病毒与财富

上世纪八十年代，电脑病毒开始通过图片传播，肆虐全球，很多电脑遭殃，麦克菲的电脑也不能幸免，感染了一种名为Pakistani Brain(巴基斯坦大脑)的引导扇区类病毒，这种病毒破坏了硬盘分区和文件定位数，使用户无法访问文件。当时作为NASA程序员的麦克菲自己成功的解决了这一难题，并萌生了写病毒查杀软件的想法。

早年的麦克菲

1987年，麦克菲辞职创办了提供电脑杀毒服务的McAfee公司，也催热了这一价值一万美元的产业，他由此得以享负盛名。

麦克菲将杀毒程序制成软件，个人或企业用户可以免费下载试用版，试用期满后如果想继续使用，他们就必须付费购买许可。今天在杀毒行业普遍采用的这一商业模式，在当时却是一个极大的创意。

IPO后的那年，麦克菲有一次向媒体宣称，3月6日米开朗基罗病毒（Michelangelo）大爆发，全球范围内将危及多达500万台电脑的安全，但事实证明他错了。经此一役，虽然McAfee公司财源滚滚，但麦克菲个人名声却大大受损。

1992年10月，McAfee公司首次公开募股上市（IPO），发行260万股股票，融资4000万美元。

1994年，麦克菲辞去公司职位，辞职原因据说是米开朗基罗病毒事件的后遗症，同时，他卖掉了所持的全部公司股份。巴基斯坦大脑病毒成就了一代毒王，米开朗基罗病毒又使其走下神坛。

辞职后的麦克菲，拿着公司支付的1亿美元支票离开了硅谷，又拿这些钱到处投资，比如，在科罗拉多州购买了400英亩土地，建了一个瑜伽静修馆。

21世纪初的次贷危机也让昔日大佬元气大伤。大量买入雷曼债权使其损失惨重，投资的失败使麦克菲不得不贱卖地产等资产套现。花2500万美元在科罗拉多州购置的一块地产，他只卖出了570万美元的价格，缩水77%，近2千万美元打了水漂。

此外，夏威夷的一套宅邸、新墨西哥州的一块牧场，以及一架Cessna制造的私人喷气式飞机，都被他拱手让人。

折腾了一圈下来，麦克菲怀揣着仅剩的400万美元移民到小国伯利兹，在这样一个生活成本低、缴税少的国度了，这也算一大笔钱了。

2010年8月，英特尔宣布以78.6亿美元收购McAfee。当然，这已与麦克菲毫无关系。

伯利兹：枪与狗

在伯利兹，麦克菲行事作风依然饱受争议。他声称正在研发具有革命意义的抗生素，也经常同当地黑帮头头们做交易，以及购买无许可证的黑枪。

在其近日发布的一篇名为《夜幕降临》的博文里，他大谈特谈他的两个前女友如何还住在他家，与现任的情人们和平共处，以及经常与另外五个女人共睡一床，诸如此类云云。

今年初，当地警察闯入麦克菲住宅，怀疑他私藏毒品加工设备，以及非法持有武器，至此，公众才得以了解这一些丑恶的勾当。但麦克菲仍然坚称，他是无辜的。