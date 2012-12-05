袁仁国：塑化剂导致茅台大跌可能是个阴谋 不会送检

酒鬼酒塑化剂事件余波未了。近日，一则“消费者送检53度飞天茅台”的消息受到市场极大关注，并被市场解读为导致昨日茅台等白酒股暴跌的主要元凶之一。对此，贵州茅台董事长袁仁国表示，茅台的产品完全符合相关标准，塑化剂导致的大跌很可能是个阴谋。

不过，袁仁国未明确阴谋具体所指，对于公司是否会将茅台酒送至有关部门检测，袁仁国则表示，如果有相关的检测，公司会及时公布。至于此前传闻称茅台库存达到2万吨，袁仁国称这纯属谣言。

而贵州茅台副总经理杜光义则表示，对消费者送检一事毫不知情，他说，检测是质检部门的事，公司产品不存在任何问题，因此，公司不会、也完全没有必要送产品去做检测。

针对近日贵州茅台股价的大跌，杜光义称，股市有涨有跌是市场行为，这很正常，“如果只有涨没有跌，那就没有意思了。”

据了解，一位名叫“水晶皇”的网友在香港自购1瓶53度飞天茅台酒(200ML，价格1780港元)送到香港的化验中心，目的是想查出该品牌白酒是否含有塑化剂。按照该网友的说法，检测结果将会在12月10日左右出来。

茅台香港专卖店工作人员表示，200ML的53度飞天茅台酒确实售价为1780港元，但目前暂时没货。500ML的53度飞天茅台售价则为3880港币。

广东国酒茅台销售有限公司(广州店)工作人员称，公司目前确实有200ML的53度飞天茅台库存，销售价格为719元，500ML的是1519元，全国统一价。从一定程度上消除了网上对“茅台官网没有查到此规格产品”的质疑。不过，北京等地的部分经销商并没有销售200ML的53度飞天茅台。

“水晶皇”网友的举动受到了一些人士的大力支持，否极泰基金董宝珍即表示，其此举是推动中国资本市场进步及食品安全的重大义举。

不过，由于该网友早前曾持有茅台股票，尽管后来已经卖出，但其这样的行为仍受到了一些质疑。一位业内人士提出疑问，“水晶皇”是否在刻意制造利空，等待茅台大跌后再买入？因为“水晶皇”也在博客中表示，如果检测结果没问题，会考虑再度买入茅台。一位网友担心，检测结果可能会很容易被操纵。

市场仍在期待“水晶皇”网友公布检测结果，但受酒鬼酒塑化剂风波的影响，市场对塑化剂已是“草木皆兵”。12月3日，多只白酒股跌停，茅台也大跌了7.32%。今日，茅台盘中继续大跌，200元大关失守后，这只被机构视为价值投资典范的品种，正在经受市场严峻的考验。