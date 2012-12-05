海航集团董事长陈峰：继续推进海外并购

从去年开始进行内部整合的海航集团，同时为进一步海外扩张布局。

昨天，海南省政府与国家开发银行举行开发性金融支持海南省重点客户综合金融服务签约，在此期间，国开行与海航集团、海南省交通投资公司、海南港航和三亚亚龙湾云天热带森林公园有限公司签署了综合金融服务协议，其中将向海航集团提供1000亿元的合作额度。

“与国开行的合作未来主要集中在三方面，一是航空类产业的投资，二是机场扩建等基础设施的建造，三是‘走出去’。”海航集团董事长陈峰对记者透露。

在此之前的一年，海航集团一直在进行内部调整和优化提升工作，目前，公司的产业板块已经由八个缩减为五个，去年共关停并转企业172家，清理投资项目356个，处置资产44项，整个集团的负债率今年预计比去年的79%下降2到3个百分点。

在接受本报记者专访时，陈峰透露，这项工作在2013年还将持续，但公司也不放弃寻求对外拓展的机会，主要会围绕现代服务业，而收购兼并仍将是未来发展的一个重要模式，公司还将继续实施“走出去”。

“预计今年海航集团的收入在1200亿～1300亿，去年为980多亿，目前，公司在境外的实体运营企业总资产和收入占集团比重的10%左右，计划在未来5～10 年内，海航资产30%～40% 在海外，收入占集团比重的30%~40%。”陈峰指出。

今年以来，海航集团的两项主要海外投资，都聚焦在航空业，继联手中非基金组建加纳AWA航空后，海航又完成对法国蓝鹰航空（AIGLE AZUR）48%股权的收购。

陈峰告诉本报记者，通过投资法国的航空企业，也可以借此申请作为中国企业较难获得的国际航权，并可以与国内航线市场更好地衔接。

不过，国际航空市场的不确定仍很大。陈峰对本报记者证实，正在与空客公司商讨修改此前订购的巨无霸飞机A380订单，探讨是否暂缓交付或者更换为较小机型的飞机。

去年，海航集团旗下的香港航空订购了10架空客A380飞机，原本预计2014年交付。