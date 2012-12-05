娱乐之外：杨受成的"关系生意经"

无论是谁，想要见到杨受成都不容易。

这位香港英皇集团主席的办公室设在29楼，是整幢英皇大厦的最高层。事实上，电梯只能到28楼，想要见他的人需绕过前台，再沿着“之”字形的楼梯步行到上一层。

办公室大门往往是紧闭的，几位秘书的座位紧邻门口。“大家需要预约见他，为争取时间，有时得在门口等候。”英皇一位工作人员说，69岁的杨受成，现在还依然保持着每个工作日都到办公室上班的习惯。他的办公室内设有监视器，可以看到门外等待的人，而他每天都在这里和不同的业务公司负责人一对一开会，少则15分钟，多则不超过一小时。

那么，办公室为何设在没有电梯的第29层？“为了锻炼身体。”工作人员笑着说。可能连他自己都知道，这是句不折不扣的玩笑话。

在香港商圈，杨受成的地位举足轻重，其旗下的英皇集团迄今在香港已有5家上市公司，附属公司及分支机构约500间，雇员约7000人。其中，最为外人熟知的，当属英皇娱乐。尽管杨受成掌控下的娱乐产业制造了众多像谢霆锋、容祖儿这样的当红明星，但作为老板的他，却更愿意深藏幕后，从不轻易走向台前。

在商界生涯里，杨受成几乎拒绝了所有对他的深度专访，给出的理由很简单：“我是一个生意人，不应该太高调。”然而，在娱乐和商圈摸爬滚打的他，避免不了媒体和公众对他的窥视与审判。在口口相传的叙述中，杨受成就如其没有电梯到达的办公室一样，神秘如谜。很少有人知道，在幕后掌控英皇这杆大旗的他，到底是怎样一个人。

一块精准的表

出生于香港，成名于香港，啸聚财富于香港。杨受成的人生轨道，就铺设在这个诞生了无数财富英雄的金融之城。与同辈的富豪一样，在他身上，你可以轻易找到香港痕迹，最显而易见的，莫过于当他讲起普通话时，那挥之不去的港式口音。

“今天一直在开会，我每天就是被各种各样的会议占据。”杨受成的普通话标准度在港人平均水准之上，语速不疾不徐，但声音里似乎有些疲惫。时钟指向下午5点，在此之前的一天里，他已经开了五六个会。

杨受成看起来比实际年龄年轻很多，身材匀称，看不出肚腩，身上的黑色西装显得恰到好处。不同于传统印象中衣着随意的娱乐界大亨，他平时都是穿西装来公司。“平时有很多人来见我，我觉得穿休闲服装会不尊重这些客人。”杨受成解释道。翻开英皇集团的介绍手册，杨受成把集团旗下8个业务板块一一念出，从金融、地产到传媒出版、娱乐电影、饮食，英皇集团几乎覆盖了衣食住行的每个环节。

这其中，起家的业务是钟表。父亲杨成在1942年开设了“成安记表行”，作为家族长子，杨受成帮父亲把本行做大，并从1970年代开始，逐步拓展其他业务。

某种程度上，杨受成自己就像一块工艺精湛的钟表，他作息规律，每天的工作时间都严格切分，由专门为他服务的主席办公室统筹。夏天，杨受成每周游泳五六次，冬天做气功、跑步，锻炼不会间断。这种精确的时间安排，甚至涉及到了他的身后事，他每隔6个月就会改一次遗嘱，朋友们觉得不吉利，但他并不介意。

曾经，杨受成7点起床，如今年纪大了，他会睡到9点，然后开始工作，每天工作七八个小时。他没有午休的习惯，午饭时会跟香港其他老板见面聊天、谈事情。用他自己的话说：“中间如果有10分钟空闲，自己喝杯咖啡，已经很不得了了。”

工作中，杨受成把自己视为救火队员，要不停地给人“灭火”。很多时候，他需要亲自去见地方上的官员，或者跟合作方律师谈判。“我的风格是亲力亲为，做生意已经50多年了，从小就是这样。英皇珠宝哪家店做了多少生意，哪个酒店昨天有多少客人，我都知道。”

在他的办公室里，除了一尊铜制的关公全身像一些字画及家人的照片外，还有3台电脑，一台用于常规操作，一台用于看股票，一台用于看外汇黄金。谈起这些，杨受成脸上泛起骄傲的神色，“你不仅要懂这些金融知识，还要懂客人—我可不可以相信他？有时候，夜里4点钟伙计打电话给我说：这个客人欠了我们两个亿，他说明天再补给我们，可以吗，老板？我就要决定，因为4点钟美国要收市了。如果觉得这人不值得相信，那就跟他讲，如果你今天晚上不给钱，我们就斩仓。”“没有人可以替我拿主意，一定是我自己做决定。”杨受成继续说。

其实在香港，商界前辈亲自操盘介入具体事务，似乎成了一种风气，李嘉诚在80多岁高龄时，还会每天去公司上班。“他们Old Money一代（早年发迹的富豪），都是这样。”远东集团行政总裁邱达根说，“你看我父亲，只要还管着这个企业，他一定会每天去上班的。”邱达根的父亲邱德根创立了远东集团，其家族在香港、内地和马来西亚共经营着16家酒店，包含多个品牌。

然而，当“勤奋”这个词和杨受成挂钩时，总让人有些不适应，毕竟，他创建了一座娱乐帝国，难道“尽情享乐”不应该是那座帝国中的座右铭吗？

“我生活里的娱乐时间只有礼拜六和礼拜天。”杨受成说，自己现在的主要娱乐是看电影，有时一周会看3次，合起来也不过6个小时。除此之外，他再无其他娱乐活动。他的上一个长假还是在半年前，一家人在复活节去了马尔代夫，在那里住了3个晚上。在他看来，这么长时间的旅游对他来说刚刚好。“休假一个月以上？哎呀，一生从来没有过，想都不敢想。”杨受成知道，对于一块表来说，最起码的要求是--不能停秒。

“不敢冒险”的企业家

如果说勤奋是许多香港企业家的共同点，那么有两个独特之处让杨受成区别于他人：不会打高尔夫球；至今仍保持着随身携带四五万港币现金的习惯。

“如果有一天，你看见我背着一袋高尔夫球去打球，那么你可以去找别的工作了。”这句话，杨受成曾多次向英皇员工说起。他的解释是，之所以不去打高尔夫球，是担心自己沉迷其中。“高尔夫不是跟对手打，而是跟自己打，这个游戏实在是太好玩了。我明白自己的性格，我是个好胜的人，每件事情一定要做到最好，所以不敢去打高尔夫。”