《中国企业家》杂志第23期目录

【封面报道】2012年度最具影响力的企业领袖

[ 主文 ]

40 无边界生存法则

[ 榜单 ]

44 2012年度最具影响力的25位企业领袖排行榜

[ 终身成就 ]

46 宁高宁 十万个为什么

[ 上榜者 ]

48 李彦宏 拨“云”见日

52 梁稳根 爱国际化，但更爱国

56 陈东升 回归平常心时代

59 谭旭光 开念“欧洲经”

62 郁亮 菜鸟登山记

65 沈国军 隐形高手

68 “马云 电商之王还想怎样”等一组

[ 新锐榜 ]

82 “孙陶然 紧握创新”等一组

[ 看未来 ]

87 “把底座建好”等一组

[ 榜单 ]

98 单项排名前十的企业领袖

[ 报告 ]

100 影响力十年投影

[ 评选说明 ]

104 评选过程及评选方法说明

EDITORIAL

【写在卷首】中年倦怠

种种怨天尤人，不过是某些人的内心倦怠的借口，自我衰退的托辞而已

OBSERVER

【观察家】继续铺轨

在一个打碎偶像的时代，在一个祛魅时代，我们为何还要坚持这样的评选？因为越是嘈杂，越需要清晰、坚定的声音

OPINION

【意见】福利与大黄蜂

高福利、高税收也能带来高效率和高增长

FRONTLINE 一线

[金融] 自金融颠覆银行

互联网轻松地瓦解了由少数精英控制的银行业务，在金融领域，数据比货币更重要的时代来了

[物流] 外资掘金汽车物流

限购加速中国汽车企业走向海外，也为国际物流公司提供了向东方扩张的新机会

INNOVATION

创酷

[酷模式]VIVA甩掉自己的影子

过去运营商的背景和资源优势既是VIVA的优势,也是劣势，韩颖一直在试图打破自己过去所设的框

LIFE 生活

[公共] 任志强喊你来读书

办读书会，发微博，写博客，任志强在公众眼中已非当年的“任大炮”，他正自觉扮演启蒙者的角色

【电影】李安撒野

10年后再拍商业大片，对于李安来说，《少年派》是一次技术、票房和精神上的多重冒险，他将自己和猛虎放到了一条船上

[公益] 当同事就是“同志”

全社会包容同性恋者是个艰难的过程，但企业可以先行一步

[书斋]

“人人都是造物者”等一组

[不散场]

寒战：不死的港式警匪片

[幕后]

“同志亦凡人”等一组

INFOS 资讯

“跨国公司的出路”等一组

趣商业

“智能化本地推荐”等一组

COLUMN 专栏

“走出去”是政治山芋？