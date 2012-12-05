《中国企业家》杂志第23期目录

【封面报道】2012年度最具影响力的企业领袖
[ 主文 ]
40 无边界生存法则
[ 榜单 ]
[ 终身成就 ]
46 宁高宁 十万个为什么
[ 上榜者 ]
48 李彦宏 拨“云”见日
56 陈东升 回归平常心时代
59 谭旭光 开念“欧洲经”
62 郁亮 菜鸟登山记
65 沈国军 隐形高手
68 “马云 电商之王还想怎样”等一组
[ 新锐榜 ]
82 “孙陶然 紧握创新”等一组
[ 看未来 ]
87 “把底座建好”等一组
[ 榜单 ]
98 单项排名前十的企业领袖
[ 报告 ]
100 影响力十年投影
[ 评选说明 ]
104 评选过程及评选方法说明
EDITORIAL
【写在卷首】中年倦怠
种种怨天尤人，不过是某些人的内心倦怠的借口，自我衰退的托辞而已
OBSERVER
【观察家】继续铺轨
在一个打碎偶像的时代，在一个祛魅时代，我们为何还要坚持这样的评选？因为越是嘈杂，越需要清晰、坚定的声音
OPINION
【意见】福利与大黄蜂
高福利、高税收也能带来高效率和高增长
FRONTLINE 一线
[金融] 自金融颠覆银行
互联网轻松地瓦解了由少数精英控制的银行业务，在金融领域，数据比货币更重要的时代来了
[物流] 外资掘金汽车物流
限购加速中国汽车企业走向海外，也为国际物流公司提供了向东方扩张的新机会
INNOVATION
创酷
[酷模式]VIVA甩掉自己的影子
过去运营商的背景和资源优势既是VIVA的优势,也是劣势，韩颖一直在试图打破自己过去所设的框
LIFE 生活
[公共] 任志强喊你来读书
办读书会，发微博，写博客，任志强在公众眼中已非当年的“任大炮”，他正自觉扮演启蒙者的角色
【电影】李安撒野
10年后再拍商业大片，对于李安来说，《少年派》是一次技术、票房和精神上的多重冒险，他将自己和猛虎放到了一条船上
[公益] 当同事就是“同志”
全社会包容同性恋者是个艰难的过程，但企业可以先行一步
[书斋]
[不散场]
[幕后]
“同志亦凡人”等一组
INFOS 资讯
“跨国公司的出路”等一组
趣商业
“智能化本地推荐”等一组
COLUMN 专栏
注：本文详见2012年第23期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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