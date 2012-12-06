盛大文学CEO侯小强：得内容者得天下

1999年痞子蔡的《第一次亲密接触》，已经让所有人看到了网络对于文学的巨大魔力。时至今日，网络和文学的关系已经远远超出载体与内容的关系，庞大而又丰富的网络原创文学正如一条大河的源头，流淌出一条带着鲜明网络烙印的文学产业链条。

盛大文学CEO侯小强在短短四年间，见证了网络文学从松散的小作坊发展为成熟的产业链。也是在他的推动下，网络文学实现流水线作业，打通了出版、影视、游戏、动漫等多个环节。

从此，文学作品从想象变成字符，再变成荧幕上明星的演绎，进而演变成想像力绚烂的游戏，甚至变幻为灵感汪洋恣肆的动漫以及成千上万种衍生品……文学内容的“一鱼多吃”变得顺理成章，这俨然引发了一场产业革命，颠覆传统，影响着未来10年、20年后的产业格局。

侯小强在今天回首自己四年前的选择时，或许很庆幸，自己或有意或无意进入网络文学行业的选择，能够给自己、给整个网络文学行业带来如此大的变化。回顾自己的十年，侯小强感谢这个时代，庆幸自己的选择。

网络文学产业真正的转折点在2008年，标志性的事件是盛大文学的成立。侯小强也在这个节点上成为盛大文学的掌门人，从此开始一年一个阶梯，带领盛大文学打造出一条网络文学的产业链条，让原本只用来消遣的网络小说产生巨大经济价值。他最大的心愿是把网络文学这盘土豆加工成薯条，销售给更多的“消费者”。

初识网络文学的价值

“当时起点中文网品牌还不如现在这么响当当，但我发现身边好几个朋友在上面看书。有一次我在百度搜索看到第一名的文学作品竟然是《小兵传奇》这样的网络文学小说。我当时就很好奇，也很诧异，网络文学能有这么大的魔力和市场吗？”

2008年，在新浪已经工作整整七年的侯小强正处于职业生涯高峰，因为对于新浪博客的大力贡献，这位新浪网副总编辑成为了当时最耀眼的“产业明星”。然而就在所有人都认为他将继续如此“顺风顺水”地发展下去时，这位年轻的副总编辑却将眼光投向一个熟悉又陌生的领域网络文学。

如果让时间退回2001年，我们或许能够更为清晰地看到网络文学的发展轨迹。当时的侯小强，只是个刚出校门不久的大学生，他热爱宗教、哲学，信奉理想主义和直觉主义。当年8月，他兴致勃勃地加入新浪，成为一名不起眼的网络编辑。就在他入职3个月后，国内著名网络文学网站起点中文网的前身“玄幻文学协会”也在一批热血青年的发起下正式成立，立志创造一个全新的天地。

在侯小强入职新浪大半年后，玄幻文学协会经历了一轮震荡，正式更名为起点中文网，并于2002年5月推出第一版网站，开始试运行；2003年10月，起点中文网正式建立完善的VIP体系，启动VIP计划，尝试收费阅读；2004年9月起点中文网被盛大网络收购；2005年起点中文网签约作品稿酬发放突破100万元；随后，起点中文网不断发展，成为当时最大的网络原创文学网站……

在入职后的几年里，侯小强和网络文学的发展似乎是两条平行线，没有交集。直到2008年前后，已经功成名就的侯小强，第一次开始关注到这个新崛起的行业。

“当时起点中文网品牌还不如现在这么响当当，但我发现身边好几个朋友在上面看书。有一次我在百度搜索看到第一名的文学作品竟然是《小兵传奇》这样的网络文学小说。我当时就很好奇，也很诧异，网络文学能有这么大的魔力和市场吗？”侯小强很疑惑。

实际上，网络文学的确开始显现自己强大的魔力。2006年，网络文学作品《鬼吹灯》人气飙升，年底登陆畅销书排行榜，第二年被引入日本、韩国市场，同年被改编成电影和网络游戏。2008年，作者天下霸唱入选《福布斯2008中国名人榜》，成为网络作家入选该排行榜第一人。

而从2003年起，起点中文网开始阅读收费，标准为0.02元/1000字。看似毫不起眼的2分钱，却能够像滚雪球一样越滚越大。很多此前默默无闻，甚至在现实中与文学挂不上边的人，开始借助网络一夜成名，月入万元不再是神话，百万、千万级收入的网络文学作家比比皆是。