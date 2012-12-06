任春雷再造团宝网：开放性平台是创新还是昙花

已经还清了大半多债务的任春雷，并没有选择放弃被唱衰的团购行业，反而以时下一种最流行的“开放性平台”方式归来，这个“新团宝网”强调的概念是“创业”——不仅仅是商家可自主发布团购项目，更鼓励个人帮助企业发布项目、或宣传推广团购项目获得收益。

这样一个听起来有些复杂的新定位，到底是对O2O模式的一种新探索，还仅仅是空中楼阁——一个看上去很美，实现起来却很难的策略？

“跑路”的任春雷

今年春节期间，团宝网被披露资金断裂、拖欠员工和消费者欠款，其CEO任春雷也被披露“跑路”。

“我怎么会跑路？我能去哪儿？这是一种很可笑的说法。”昨日任春雷高调重返公众视野，并且宣布新的团宝网tuanbao.com上线，对于“跑路”的说法他进行上述解释。事实上今年1月爆出资金问题后，任春雷就迅速通过在新浪微博上连续更新，以证明自己做人的原则——一定会偿还债务。

这并不是一个轻松的过程，当时出问题的不仅仅是团宝，整个电商及团购行业都面临萧条，大批曾经风光的网站倒闭，曾经热炒电商概念的投资人也冷眼旁观。虽然任春雷从未披露过欠债的规模，但外界估计约达到千万元级别，在过去这一年的时间里，他通过四处奔波“化缘”希望缓解资金压力。

年初团宝网拖欠资金的对象包括消费者、商家以及员工。据任春雷透露，目前消费者的欠款已经结清，员工工资在拖欠数天内也已补上(除了部分离职补偿)，最大的部分商家欠款也已大部分还清，团宝网仅剩10%左右的债务。

这些偿还欠款的资金，多是任春雷以个人信誉借来的，用他自己的话说是“一定偿还欠款”的态度。“不管是什么事情，我就是承担了，我底气十足也是因为这个原因，债务我会还清，只是早一天晚一天的问题，我不会赖账，我就敢直面任何一个人。”

这样一种态度让不少朋友愿意向任春雷伸出援手，甚至为其引荐一些新的投资人，这些投资人对于任春雷描述的新团宝网模式表现出兴趣，并提供一些资金上的支持。

目前新团宝网并没有机构投资进来，任春雷坦言一直在接触，但很难。在昨日的发布会上，其通过私人关系邀请到IDG投资相关人士、好友酒仙网CEO郝鸿峰，甚至还邀请到上海市嘉定区南翔镇镇长发言。任春雷表示，南翔镇给了其许多优惠条件，新团宝网在上海组建了客服、运营团队。

在团宝网年初最艰难的时刻，任春雷说他“赶走了很多管理层和员工”，因为没法确定给他们未来，仅保留了30个人左右的团队，而随着新发展方向确定后，任春雷将团队发展到了100人左右的规模。

昨日沟通会的现场，任春雷送给媒体两本书，一本是朗达-拜恩写的《秘密》，一本是佛教重要经典《金刚经》。前者强调的是“吸引力法则”，也就是你心里想什么，你的人生就会吸引什么。后者指勇猛的穿越各种关卡，让自己能够顺利的修行证道。

任春雷说，今年3月、4月是其状态最不好的时候，但这些书籍和经历的困难让他有了更深刻的感触，也对行业进行了更加深入的思考，到了5月他开始重拾信心，一方面他认为团购依然有巨大需求，另一方面开放性平台的团购模式让他“看到希望”。

不过这是一个能够挽救团宝网的方向吗？

创新还是昙花一现？

与其他因资金问题选择关站的做法不一样，虽然团宝网陷入困境，但任春雷并没有关闭网站，他认为“一旦关了团宝网就真的断了”。但是拖欠员工商家欠款带来了很大负面影响，让团宝网的信誉降低到极点。

“没有信誉了怎么办，那我们就不参与资金交割，用户直接去商家付费。”任春雷说。这也就是团宝网今年2月以来，一直保持的“0预付”模式，商家依然可以在团宝网发布团购项目，用户团购后会获得优惠券号码，凭借号码直接去店里消费付钱，商家也无需给团宝网佣金。