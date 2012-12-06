一位天使的愠怒：别死猪不怕开水烫 我不是你爹妈

“我们并不是你团队中的成员，也没有理由在给你注资结束并且前期帮扶你慢慢走上正轨实现扩张之后，每次资金链断掉就给你擦屁股。我们是天使，不是你爹妈。”

一位天使投资人给一位创业者L在一封自白信中如此表达。这位天使投资人被创业者L的激情与豪爽义气打动，力排众议，向他投资。就在昨天晚上，创业者L给他打电话时说，现金流断了，“这家公司是继续做还是玩完，你看着办。” 这位天使投资人因此给创业者L写了一封信，信中提及了对L的不满，同时也对他说了句：我们依然没有放弃你的。以下是这封信的原文：

亲爱的创业者L：

你好!

昨天晚上我在外地办事，你给我电话，告诉了我一个投资人都不愿意听到的消息——现金流断了，然后态度毫无愧疚的跟我说：“这家公司是继续做还是玩完，你看着办。”我当时的回复是：“关了拉倒”就直接挂了你的电话。

接触你是今年4月的事情，5月决定投资并开始考察，6月正式注资走章程，我记得第一次接触你，你给我的印象并不好，做事情毛毛躁躁，大大咧咧，这不是一个从底层走出来的创业者该有的样子。不过，你很有激情，甚至比我还有激情，这点让年龄比你小的我倍感汗颜，而且你感染人的能力和讲故事的能力还不错，并且在做的事情很符合“社会责任投资”的大标准，于是，当时项目已经进入不少的我们决定对你的项目进行观察，对你的个人能力与素质进行考察。

考察的结果，并不十分令人满意，因为之前你做生意有失败先例，并且身上还背负着不良资产，这笔债务以及你并不专业的团队让人担忧。

当然，在当时考察的过程中，你也给我们展现了你的优势，比如因为你的性格特点——豪爽义气，于是结交了一批能够并愿意帮助你共同挣钱的朋友，甚至能够做到对很多货物先货后款，这对于一个铺货型项目来说，的确是个很有利的条件，你的货物，物美价廉，同样的价格，在你这边买到的绝对是百分之百无工业添加剂。

因为这些有利的因素，我主导者投资方，力排众议，愿意投你，我不仅投资了你，还拉着一些朋友，对你的项目进行考察，并且将满怀期待的储蓄转变成为了原始股权，实现了储蓄与资本的转化。

然而，资本的助推仅仅是第一步，尤其对创业者来说，其实是最小的一步，你要明白，这些钱并不是我们给你的，而是我们投资这个商业项目的，这些钱的用途，我们是要详细考量和规划的。

不是说，你想买电脑就可以直接拿着这笔钱去买电脑，你想请客吃饭就可以拿着钱请客吃饭的。

我们对你的财务，目前来说不管不问，并不是说我们对于自己投资的钱不在乎——要知道，无论多少，这些东西都是现金头寸，真金白银，我们即使用这些资金打水漂还能听见几声响呢。更何况，其实我们的投资金额相对于早起天使来说也并不算少。

我们之所以投资之后没有在财务方面限制你太多给你一些自由度，是基于我们联合投资你项目的几个股东对你的基本信任，本来早期天使投资因为其高风险性所以要追求一个数量上的优势(今年我们就投资了6个项目)，我们不可能说每一个投资项目都去细致的进行流程化管理，现金流控制，战略决策帮扶......虽然每个项目我们都配备的有投资经理，但是你也应该明白，我们是资方。有创业者找我们要投资，将自己的项目包装的完美无瑕，说百分之百没有风险，并且对我们许诺可以签订对赌协议，股转债协议等，甚至说要这些钱就是为了壮壮底气，如果你仅仅为了壮壮底气，那请问你怎么能够对我们说这个项目百分之百挣钱呢?我们资方，说白了看的就是投入产出比。