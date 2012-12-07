郭台铭：富士康高通夏普将成为业界新三角链

富士康董事长郭台铭

北京时间12月7日消息，据台湾媒体报道，富士康董事长郭台铭周三在评价高通对夏普的投资时指出，夏普在宣布投资消息前已经通知了富士康。他预计，高通、夏普和富士康之间的合作关系将成为业界的新三角链。

郭台铭对高通的投资举措表示乐观，并相信高通的MEMS技术和夏普的IGZO技术都会因为合作得到提升，两家公司甚至开始共同研发下一代制造技术。

郭台铭还表示，高通和夏普也正在开发下一代无线通讯产品。两家公司在技术研发上的合作，再加上富士康的产品制造能力，这就意味着合作将使三方全部受益。

12月4日，高通同意向夏普注资99亿日元（约1.2亿美元），取得后者5%的股权，此举也将使高通成为夏普最大单一股东。此外，高通最快年内成为全球第三大芯片厂商、市值不久前已经超过芯片行业老大哥——英特尔，现在通过与夏普在IGZO显示屏方面的合作，相当于同时掌握了芯片性能和显示效果两大核心竞争优势，这将进一步这强化高通在移动终端产业链条上的竞争力。

夏普是日本最大的手机厂商，同时也是唯一一家为日本三大本土运营商——NTT DoCoMo、KDDI和软银提供手机的厂商。市场研究公司ComScore的数据显示，夏普2012年6月底在日本的手机市场份额达到了22.6%。

按照今年3月的协议，富士康将以每股550日元(6.73美元)的价格收购夏普9.9%股权，总投资额达669亿日元(8.19亿美元)。8月，由于夏普公布了恶化的财务业绩，股价暴跌，富士康撤销了该协议。当时，台湾地区监管机构明确表示将不批准对夏普的投资，称预期回报不够合理。夏普称，障碍谈判取得进展的主要因素是其盈利的不可预知性。富士康仍有权收购夏普9.9%股份，两家公司达成的协议在2013年3月31日前依旧有效。富士康预计将在该日期前做出决定。

夏普一位高管11月下旬表示，利润不稳定阻碍了其与富士康的资本联盟谈判，但这家日本电子公司愿意做出让步，因为最初的协议不再有可行性。在预计将连续第二年出现创纪录亏损时，富士康可能的资本投资一直悬在夏普头上久拖未决的问题之一。这种亏损促使夏普财务状况更加恶化，使其信用评级低于投资级至垃圾级。