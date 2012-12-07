高朋CEO林宁：团购业最多能活三家

高朋CEO林宁

12月6日消息，由F团和高朋合资成立的网络天下公司(GroupNet)将品牌名定为高朋网后，高朋CEO林宁今日在做客腾讯微访谈时表示，2013年团购格局会更清晰，很多服务能力，资金能力不行的公司将退出团购领域。

林宁指出，团购行业最后只会沉淀2-3个玩家。最终的玩家一定是，资金充裕、眼光长远、服务能力强、管理精细化的团队。新高朋既有腾讯产业基金，也有Groupon支持，所有股东都着眼于产业更长远发展，高朋会是活得最久的生活电子商务公司。

目前在新高朋股权中，腾讯占30%、Groupon占比超过10%、联想投资占比为10%，管理层持股比例超过40%。林宁称，披露这些是希望对外表态统一品牌与外界传言的“Groupon意志”无关。

谈及2013年发展时，林宁表示，将在从线上线下的体验精耕细作，并在移动互联网做投入，推出微团购等项目。此外，团购市场一定是一个全国性的市场，高朋网会逐步将业务扩展到更多城市。

以下是高朋网CEO林宁实录：

北方2012：过去的两年里，F团、高朋团、QQ团，在团购业前10个名次里都占据了一席之地。现在将3个公司合并为一个公司，一定产生了很多变化，您认为“质”的变化体现在哪里？谢谢！

林宁：首先，整合三个都较大用户的团购网站，使我们的规模（服务的商家规模，用户规模）都快速扩大，同时三个团队做的好的地方优势互补，我们得到更多的资源，具备更好的服务能力。

末：团购市场格局几乎被美团、大众、糯米占据，而高鹏是一个重新东山再起的网站，有什么理由让更多的商户信任从而入驻呢？

林宁：新高朋，有几个优势：1）我们重组了公司的股东架构，除了腾讯产业基金之外，我们还引入全球最大的团购公司，groupon，以及联想创投君联资本，这些战略投资者和其他团购网站引入的风险投资机构不同。

我们所有的股东都着眼于产业更长远的发展，所以，我们相信我们是活的最久的生活电子商务公司 2）我们的价值，是让我们用户的生活，价格更低，线下体验更好。这一切首先是从我们和商户合作开始的。

我们会引入更好的合作伙伴共赢机制，让商户首先得到更大的流量（三平台整合的同时，我们的日均UV已经超过300万每日），更好的线下培训，更好的精准投放指导。 3）竞争虽然存在，但是相信更有信誉的公司，更有服务能力的公司，以及更大用户量的公司最终会赢得市场份额。

周长俊：团购经过2012年的竞争，现在的格局发生了怎样的变化？

林宁：我觉得2013年，是团购格局更清晰的一年，很多服务能力，资金能力不行的公司将退出这个领域。格局更清晰，对行业是更好的一件事情。作为我们这样期望长期投资的企业，来说，我们可以沉下心来，更好的做好服务，做好用户体验，做好模式创新。

我相信只要我们活的最久，我们就能沉淀最多的服务能力我个人的观点，做好每一个deal，让用户感知到更便宜，服务体验更好，就是我们努力的方向。而产业格局这件事情，是用户自然选择的结果。最终的玩家一定是，资金充裕，眼光长远，服务能力强，管理精细化的团队。而这个行业，应该最后只会沉淀2-3个玩家。

米迷嘉：三网合一后有何举措推动品牌。2013年对公司的整体规划又是怎样的呢？

林宁：1、三网合一，整合更好的流量优势，服务能力 2、服务创新，从线上，线下的体验精耕细作，甚至验证，线下的排队问题，一个个精细化解决 3、移动互联网，我们会在移动互联网做很多的投入。包括微信的团购，微团购项目等。

述来：团购市场前景一直被看好，但从业者一直没摆脱低谷状态，什么原因？