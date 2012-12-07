潘石屹微博透露中标信息 杭萧钢构跳涨4%

12月6日中午，SOHO中国新浪官方微博宣布，在当天结束的光华路SOHO2项目地上钢结构定标会上，共有来自中建钢构，中国京冶，北京城建精工，浙江杭萧钢构4家公司参加投标，浙江杭萧钢构股份有限公司成功中标。

随后，SOHO中国董事长潘石屹转发了此微博，并表示这四家钢结构厂家都是中国最优秀的，其实难以取舍。

午后开盘，杭萧钢构(600477.SZ)跳涨4%，报收4.03元，涨幅3.6%。

此前，杭萧钢构三季度显示，前三季度公司净利润573.25万元，同比下降91.48%；营业收入20.38亿元，同比减少20.29%。

不过截至发稿时间，SOHO中国的网站上，并未公布杭萧钢构的中标信息，21世纪网查看SOHO中国招标项目信息中，也未找到相关的钢结构采购项目。

实际上，涉及上市公司的消息提前在微博“走漏风声”已不是头一回。

2012年10月23日下午，潘石屹自己的新浪微博上发布关于江河幕墙中标的消息，江河幕墙股价8分钟内拉升1.82%。

2012年11月30日，广药白云山重组方案获证监会批准，12月3日复牌。但广药集团总经理李楚源昨天中午在微博上就将此消息公布。

微博截图

有律师表示，广药集团总经理李楚源与潘石屹微博上发布消息导致盘中股价短暂异动类似，属于擅自泄露内幕信息，此外也是违规披露证券信息，属于信批违规。按规定，有可能对其进行见面谈话或警告或罚款等处罚。