网景创始人安德森：苹果未来三年必推电视产品

苹果电视（想象图）

北京时间12月13日消息，据美国科技博客BusinessInsider报道，网景公司创始人、风险资本家马克·安德森（Marc Andreessen）周三表示，苹果未来三年肯定会推出电视产品，届时其他厂商将纷纷模仿。

安德森周三在《纽约时报》DealBook大会上认为，苹果将在2014年推出电视产品，也可能在2013年。如果苹果2013年、2014年都没有推出电视产品，那肯定会是在2015年。也就是说，未来三年苹果肯定会发布电视产品。

安德森不单是风险资本家，他还是Facebook、惠普董事会董事。对于硅谷和科技产业发生的一切，他都知根知底。

安德森警告称，苹果是一个“封闭室”，所以没有人真正知道该公司内部发生的一切。安德森认为，有关苹果电视的传闻甚嚣尘上，这是硅谷保密性较差的一个项目。

他并不知道苹果电视会是什么样子，但一旦推出，其他厂商将竞相模仿。“我们业界存在一种模式，苹果将产品具体化，”安德森称，“一旦苹果将产品具体化，其他人就知道如何去竞争了。”

安德森认为，当苹果电视发售后，微软和谷歌将会做出反应，调整各自战略。复制苹果的做法，然后将长处添加到自己产品中，这只是对于这些厂商的一种礼貌说法而已。