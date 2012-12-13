网景创始人安德森：苹果未来三年必推电视产品

苹果电视（想象图）
北京时间12月13日消息，据美国科技博客BusinessInsider报道，网景公司创始人、风险资本家马克·安德森（Marc Andreessen）周三表示，苹果未来三年肯定会推出电视产品，届时其他厂商将纷纷模仿。
安德森周三在《纽约时报》DealBook大会上认为，苹果将在2014年推出电视产品，也可能在2013年。如果苹果2013年、2014年都没有推出电视产品，那肯定会是在2015年。也就是说，未来三年苹果肯定会发布电视产品。
安德森不单是风险资本家，他还是Facebook、惠普董事会董事。对于硅谷和科技产业发生的一切，他都知根知底。
安德森警告称，苹果是一个“封闭室”，所以没有人真正知道该公司内部发生的一切。安德森认为，有关苹果电视的传闻甚嚣尘上，这是硅谷保密性较差的一个项目。
他并不知道苹果电视会是什么样子，但一旦推出，其他厂商将竞相模仿。“我们业界存在一种模式，苹果将产品具体化，”安德森称，“一旦苹果将产品具体化，其他人就知道如何去竞争了。”
安德森认为，当苹果电视发售后，微软和谷歌将会做出反应，调整各自战略。复制苹果的做法，然后将长处添加到自己产品中，这只是对于这些厂商的一种礼貌说法而已。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|