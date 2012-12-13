宝马史登科帮主中国式退休：豪车三国如何续演?

三国故事要续演，宝马神话还会继续吗?安格更推崇本土化还是德国化?中国市场谁也看不到五年以后。

史登科的告别宴

12月6日晚7时，北京京城大厦50层，史登科带着外界的一连串问号与记者对坐，关于他、宝马中国区和豪车方法论的闲聊就这样开始。

“明天下午4点以后，我们会对媒体有个正式说明，宣布我退休也会告诉大家继任者是谁。”解释完当晚见面的理由后，他淡淡地来了一句：“你们千万别问我宝马未来的事情，我已经不方便说了。”说完他与记者对视而笑。

当记者试探性地问到“退休后可以回奔驰，他们正需要人。”他摇了摇头“不回去了，不回去了。”

史登科何时离开宝马中国，外界和媒体已经猜测了大半年。毕竟在这个位置上呆了八年，根据跨国公司五年一任规定，他已经严重超期服役。“这下好了，老史一走，奥迪可以松口气了。”有在座者小声嘀咕。

我问旁边的宝马中国销售副总裁陆逸，“你怎么总结宝马八年的变化?”他想了想，“应该是尊重，对市场的尊重，对用户的尊重，对员工的尊重。”

回看现在国内的豪华车风云，宝马已成众矢之的。奥迪、奔驰均把宝马当对标假想敌，近日奔驰AMG品牌的“驾驭风暴”更是直指宝马M系列的“极限操控体验”，而稍后还会有沃尔沃、捷豹路虎续演，甚至凯迪拉克也加快了脚步……竞争者内部言必称“宝马”。

其实近年的豪车火并，从今年8月份奥运营销才真正残酷，宝马中国区9月份销量一度超过奥迪。学历史出身的史登科用了八年，生生把奥迪大一统逼成了豪车双雄会。在这样的尖峰时刻，宝马中国区总裁竟火线“退休”，史登科到底怎么想的?!

“退休后留在中国还是回德国?”史登科回答得很干脆，“应该还是在中国”。1980年离开德国到中国留学，职业生涯一直在中国，八年前，半路空降宝马中国总裁位置的史登科，和许多华人CEO一样，已经无心离开中国。

在华人CEO打天下的IT圈，无论是陈永正从摩托罗拉到微软，高群耀从微软到欧特克，再到新闻集团和星空传媒，许多人为了避免全球外派，纷纷选择平移跳槽。更有近者，前福特中国总裁程美玮，任期结束后转任西门子中国CEO。当汽车公司中国区外派CEO过客般来了又走时，在全球定期轮岗制和提前退休之间，58岁的史登科选择了留下。

史登科说，他每天晚上12时处理邮件，一般在飞机上抽空思考问题，一个月后他将不用到公司去上班，不过问公司具体事务。“以后有时间打球了”，他再不用像以前那样，手里挥着高尔夫球杆，心里却想着宝马中国的“下一洞”。

至此，留下来的疑问已经不多了——宝马中国还是那个宝马中国，但史登科将不是那个史登科。