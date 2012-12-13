Groupon CEO梅森：看好动态定价和移动平台

Groupon CEO安德鲁·梅森

据国外媒体报道，Groupon首席执行官安德鲁·梅森（Andrew Mason）近日在旧金山“移动发展主题大会（Mobile-Loco conference ）”上发言，声称对有关谷歌收购Groupon的传闻不感兴趣，而且也不想谈及这样的话题。

梅森近期也承认，Groupon的董事会曾考虑是否撤掉他的首席执行官一职，但是，该公司董事会似乎仍决定保留梅森的职务，尽管该公司自IPO（首次公开募股）以来就一直在艰难挣扎。

在最近一次于今年11月发布的季度财报中显示，Groupon公司的业界未能达到业界分析师的预期，这一结果也导致了该公司股价大幅下滑。较长一段时间以来，Groupon的核心团购业务一直在挣扎前进，为此该公司还建立了一些新的产品业务。尽管Groupon最初的团购业务一直以第三方提供的服务为主，但该公司的新业务线却开始直接销售一些产品。就在上周五，受谷歌有意收购该公司传闻的影响，Groupon的股价又大幅反弹。

以下就是梅森参加“移动发展主题大会”的发言及接受波伊德（E.B. Boyd）采访的部分实录。

——梅森登上舞台，被波伊德问及了“谷歌是否又想收购Groupon”这一问题。梅森回稳称，他不想谈及这一问题。

——有关董事会是否会撤换梅森的问题，梅森答称：“有关这一问题，我已经说出了该说的一切。我们仍在展望未来，而且一直在努力。”

——波伊德问：“既然Groupon已经上市，难道你对公司的股价表现没有责任吗？”梅森答称：“尽管股价在波动，但我们一直关注合理的事情，并力争实现股价的长期最大化。如果股东们无法容忍当前的股价，那么这就是不是股价本身的问题了。”

——波伊德问：“Groupon的管理层遇到了什么情况？在其他多位高管离开之后，你们又刚刚任命卡尔·拉曼（Kal Raman）为首席运营官。”梅森对波伊德提及拉曼名字一事进行了批评。梅森称，在过去的四年中，Groupon已经取得了长足的进步，而且还刚刚庆祝了公司成立四周年。他称，Groupon的估值规模已经增加到50亿美元，而且已经拥有了1.2万员工。梅森称：“随着公司的发展，尽管公司的远景目标和战略大同小异，但你仍需要吸引不同的运营者，以此来适应公司的变化需求。”

——有关Groupon是什么以及不是团购网站的问题，梅森称，Groupon最初的起步就是让大家团购的场所。他称：“Groupon起步时，每天只有一起团购交易，但我们知道我们正在打造某种独特的东西。我们也认识到，在移动正为本地化商务开创商机的时候，我们并购了一些资产。我们希望将每一起本地化的业务都带到互联网之中。如今我们已经将这些目标拓展到产品和旅游等业务之中。”

——波伊德问：“5年了，你有什么期待？”梅森答称，对消费者而言，他们会更加容易地从Groupon网站上发现一些有趣的事物。他还称，动态定价存在较大的机遇，而且许多业务还没有开拓出来，因此Groupon未来的收益管理也将存在很大的机遇。

——有关移动方面的问题，梅森称，移动用户在Groupon网站上花费的时间要大大超过桌面用户，这将有利于Groupon发展移动业务。

——有关于PayPal、Square及其它新支付产品竞争的问题，梅森答称：“我们没有插足这一领域，也没有与任何人竞争的想法。”梅森称，我们能够简化支付程序，并追踪投资回报率等数据，例如重复使用我们网站的消费者数量等，并分析他们是否还会回来。梅森称：“我们利用我们的方式，让商家提供最低的折扣。”

——有关小企业主的问题，梅森谈及了他近期到一家餐馆工作以了解小企业一事。他称：“他们对掌握细节问题的熟练程序的确令我感到吃惊，他们想到了消费者体验的每一个细节。他们的表现非常完美，我对此深表震惊。在价格状况非常明确的情况之下，小企业希望使用一些技术。我们当中的多数人都是为了技术而使用技术。我们是早期的使用者，我们也一直在尝试新事物，而小企业主们却很少有时间顾及这些。”