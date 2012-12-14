“第一富商”拉坦·塔塔给印度的启示

即将于12月28日卸任塔塔控股公司董事长的拉坦·塔塔，无疑是个举足轻重的商人。

他经营着印度第一大私营企业集团，其总市值占印度股市的7%，纳税额占印度公司税的 3% 和营业税的 7%。你的房子、车子、手机、调味品、保险、手表、鞋子、空调和住的酒店，塔塔都可以包办。

这位近 20 年来的印度企业之王为人礼貌、优雅、含蓄。印度人对他就像当年意大利人对菲亚特之父阿格内利或美国人对J·摩根那样景仰有加。

与班加罗尔那些IT奇才不同，塔塔不是技客式企业家，而是一个老派王朝——历史长达 144 年的家族企业的第五代继承人。有人批评他作派像帝王，言行过于神秘，并讥讽说塔塔旗下的 IT 公司 TCS之所以在集团内最成功，正是因为他插手最少。

塔塔集团在财务上也称不上典范。经过近 10 年的兼并浪潮，它的资本收益率相当平庸。来自家族之外（塔塔没有子女）的新老板塞若斯·米斯崔可能不得不重组这个大杂烩：集团内既有TCS和捷豹·陆虎这类明星，也有众多经营不佳、负债累累的企业。

尽管如此，塔塔的一生仍可以为过于内向、腐败严重的印度提供两大启示。首先，印度可以从外部世界得到的远比失去的多。其次，企业可能成为推动进步的力量。

对于在美国学建筑出身的塔塔来说，全球化是很自然的事。他宁可与年轻工程师讨论汽车设计，也不愿审阅管理评估报告。这种教育背景和完美主义倾向给他帮了大忙。

1990 年代印度经济对外开放之初，他就意识到印度企业必须提高标准，向世界一流公司看齐，如有必要就买下竞争对手。他的海外并购对象包括英国钢铁巨擘 Corus 和捷豹·陆虎。前者成了一场财务灾难，后者却很成功。

尽管拥有米塔尔钢铁和 Infosys 之类名企，印度仍有太多受保护产业，从零售、煤矿到报业。虽然塔塔对开放印度市场不总是很热衷，但他一直是全球化的坚定鼓吹者。

塔塔提供的另一启示是正直。他的集团并非完全与丑闻无涉，10 年前它出过一个无赖交易员，也与 2008 年电信执照发放黑幕有牵连，但塔塔一向以反腐败立场著称，长期抨击官商勾结的“既得利益”。

要将印度的严重腐败归咎于贪官很容易，但首先也得有人行贿。高调炮轰腐败的塔塔领先于时代，讽刺的是这样做也宣告了他自己的大企业集团的末日——随着印度经济的现代化和日益开放、透明，便于集中管理人才和资本的家族式大企业集团便失去了存在理由。

在这个意义上，塔塔或许既是封建企业领袖的最后一人，又是新一代开明企业家的第一人。