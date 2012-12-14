马凯下江南 “光伏产业发展指导意见”呼之欲出

中国光伏产业在严冬时节迎来暖流。

“中共中央政治局委员、国务委员兼国务院秘书长马凯一行莅临无锡尚德电力。” 12月7日下午3点，无锡尚德太阳能电力有限公司网站挂出这则短讯。

马凯是在12月6日考察尚德的，这是他此番来江苏进行光伏产业调研的最后一站。到无锡前，马凯一行在12月6日这天还考察了徐州的中能硅业、保利协鑫和常州的天合光能。12月7日，马凯在无锡召开了光伏产业发展座谈会。

“马凯他们这次是有备而来，在此之前，国家发改委等各大部委已花数月时间对中国光伏产业提前做了调研，并已草拟了一份支持光伏产业发展的草案。”参加座谈会的一位知情人士告诉本报记者。

据马凯在座谈会上透露，根据这次座谈会的意见，国家将要出一个对光伏产业发展的指导意见，还将出台几个用于实际操作的配套文件。

马凯此番南下，正值中共十八大刚刚结束，中央经济工作会议即将召开之际。在马凯到江苏前，12月4日，新一届中共中央政治局在总书记习近平主持下召开会议，分析研究2013年的经济工作，提出要着力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点，促进投资稳定增长和结构优化，要加快推进产业转型升级，推进产能过剩行业兼并重组、扶优汰劣。

这使得马凯的江苏之行，被视作今年中央经济工作会议的“热身之旅”，成为外间观察十八大后中国宏观经济政策趋势的一扇窗口。“中央高度重视战略性新兴产业以及清洁能源、可再生能源的发展。”马凯在江苏调研中表示，“光伏企业要加快结构调整与产业升级，提高技术创新能力，不断增强核心竞争力。”

尽管暖风频吹，但业界认为，光伏产业能否走出困境，仍存不明朗因素。

“行业本身的深层问题不解决，国家挽救光伏制造业的希望恐怕会成为泡影。”一位12月7日参加了与马凯座谈的光伏企业负责人向本报表示，之前几年国家出台的扶持政策并不少，但由于政策不落实，产能过剩导致恶性价格竞争等原因，作为产业链关键环节的光伏制造业并未能赚到钱，即使这次国家出政策把国内市场启动起来，大部分红利可能还是流入电站运营商囊中，制造业仍然无利可图。

一天跑了三个城市四家企业

马凯此次江苏调研可谓马不停蹄，12月6日一天就跑了3个城市。早晨8点，他便出现在位于徐州的保利协鑫旗下的中能硅业，后者是全国最大的多晶硅生产基地。一个小时后又来到协鑫的光伏电站。

“这次调研，马凯一行没有进过会议室，一路走一路看。他很关注原材料问题，对价格非常熟悉。”中能硅业一位副总向本报透露，他陪同马凯一行考察了中能硅业和保利协鑫。“马凯一直与我们在互动，对我们反映的问题，他立马就向相关职能部门领导询问情况，商讨解决办法。”

下午3点半，马凯一行来到常州，考察天合光能有限公司，参观了铸锭、硅片和电池车间，听取公司董事长高纪凡的汇报后，又直奔无锡，来到了尚德。

“这些生产线的国产化程度如何？”在尚德电池车间，马凯问，尚德掌门人施正荣答称尚德的设备国产化程度已达60%。马凯又详细了解了电池厂生产工艺的细节，连组件用什么材料也问到了。

“光伏产业为什么出现如此严重的危机？”马凯把这一问题抛给施正荣，施回答说，主要原因是过去几年投资过热，举国上下大搞光伏产业园，导致产能暂时过剩，企业间恶性竞争，价格大跌，企业利润急剧下滑乃至亏损，银行失去信心，抽贷压贷，把一个大力支持的产业迅速调整为高危高风险的产业。

“施正荣讲了看法后，马凯点头表示同意，又征询施正荣对光伏产业走出困境有何建议，还问到银行贷款中的一些操作细节。” 一位在场人士回忆说。

12月7日上午，马凯一行在无锡湖滨饭店召开光伏产业发展座谈会，随同的国家发改委、工信部、财政部、商务部、国家电网、银监会等有关部委的负责人、江苏省常务副省长李云峰、尚德、协鑫、天合光能、赛维、阿特斯、英利等光伏企业的负责人参加了会议。

会议开始时，马凯开宗明义地表示，发改委等部委已用半年时间对光伏产业进行调研，有了一个支持光伏产业的政策草案，请大家就针对草案直接提出修改和完善意见。“你们的发言稿我昨天晚上都已经看过了，我们今天不读稿。” 他向与会者打招呼说。

座谈会几乎不间断地开了近4个小时，中间仅有10分钟休息。会上，发改委官员对政策草案进行宣读后，大家争相发言，气氛热烈。

“整个会议，马凯讲话并不多，他只是抛出话题，引导大家讨论。”一位与会者向本报记者介绍说。