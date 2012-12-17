Windows新掌门：辛诺夫斯基缺乏团队合作精神

Windows新掌门朱莉-拉尔森-格林(Julie Larson-Green)

据国外媒体报道，微软新任Windows业务主管朱莉-拉尔森-格林(Julie Larson-Green)近期接受了《麻省理工科技评论报》（MIT Technology Review）的专访。在采访中，格林透露，微软在发布Windows 8操作系统后并没有就此放慢自己的研发脚步，史蒂芬-辛诺夫斯基(StevenSinofsky)虽然头脑出众，却缺乏团队合作精神，而近期推出的Surface平板电脑则是微软长期计划中的一部分。

格林上位

今年11月，微软公司在毫无征兆的情况下突然宣布，Windows和及Windows Live部门总裁史蒂芬-辛诺夫斯基离开该公司，朱莉-拉尔森-格林和塔米-莱勒(Tami Reller)两位女将共同接管辛诺夫斯基的工作，其中格林负责Windows部门的工程部分，而莱勒将负责业务运营。据悉，格林目前已经全面负责起 Windows 软件和硬件技术方面的工作，并直接向 CEO 史蒂夫-鲍尔默(Steve Ballmer)汇报。

格林出生于微软的发源地华盛顿州，在学校时数学成绩总是很好。在西华盛顿大学学习计算机科学后，格林后来转换为企业管理专业，重点是管理和信息系统及微型计算机。年轻时，她曾向微软提出过求职申请，但遭到拒绝，随后重新申请才得以成功，并最终于1993年正式加盟微软。在加入微软后，格林最早在Visual C++部门任职，随后加入了IE浏览器团队。在此期间，她负责了IE 3.0 和IE 4.0的设计工作。1997年开始进入微软Office团队，从那时开始，她便成为了辛诺夫斯基的主要智囊助手。现在，格林已在微软任职超过了20年时间。

对于辛诺夫斯基具体的离职原因，微软方面并未透露。辛诺夫斯基被称为“Windows8之父”，一直被业界认为是微软下一任CEO重要候选人之一。而且微软不久前刚刚发布了最新的Windows8的操作系统，实现了从键盘到触摸屏的革命，而辛诺夫斯基作为主要的演示者一次次的登台演讲，且丝毫没有要离开的迹象。

对于辛诺夫斯基微软生涯的最后一款大作Surface，格林丝毫没有掩饰自己的赞美之情。她在采访中表示：“Surface平板电脑是微软对于Windows 8操作系统愿景的最直接体现，借助这一产品，微软向外界表明了自己对于‘接近完美’产品的定义。对于Windows设备来说，最大的优势便在于消费者拥有诸多的购买选择，其中包括尺寸、外观、颜色，甚至系统版本。我们需要利用Surface平板电脑继续吸引用户，而不仅是在产品开箱的最初20分钟内，因为这已经成为了微软的一个长期项目。”

对于自己的“导师”，也就是前Windows业务主管辛诺夫斯基，格林则认为：“辛诺夫斯基是一个出色的领导、优秀的人才且拥有一颗聪明过人的大脑。但是，一个人不可能完成所有事情，其关键就在于所建立的团队以及公司长期以来所营造的有助于创新的公司文化。”

微软的"iPad"

除此之外，格林还透露，在苹果2009年发布iPad时，微软也曾有过类似的想法。

“我们早在Windows 7发布之前，即2009年6月就开始筹备Windwos 8的研发计划，而在那时iPad还只是一则传言。在我们完成对于自家平板电脑的设计初稿后我才第一次看到了iPad。对此，我们感到十分兴奋，因为苹果在移动和触控等方面的工作与我们的设计十分类似”格林如是说道。

尽管格林在采访中并没有谈到Windows近期的前景，但据美国科技媒体The Verge透露，微软目前正在准备一个代号为“Blue”的Windows系统升级，计划于2013年年中发布。据悉，微软的目标是使Windows Blue成为每个人都愿意安装的下一代操作系统。微软的策略很简单，就是以较低的价格甚至免费推出Windows Blue确保用户进行升级，加强对搭载Windows操作系统的7英寸、8英寸平板电脑的支持，并同每年推出全新操作系统版本的谷歌和苹果抗衡。

值得一提的是，Windows Blue一旦发布，Windows SDK(软件开发工具包)也会做相应升级，对新一代操作系统提供支持。此外，微软将会停止接受专门为Windows 8开发的应用，从而促使开发者优先为Windows Blue开发应用。尽管会对SDK进行升级，但Windows 8系统仍可以在Windows Blue上运行。不久以后，Windows操作系统每年都会进行升级，而且这会成为一种常态。据悉，只有正版Windows用户才能升级到Windows Blue。如果用盗版Windows进行升级，内置应用和Windows Store应用商店将停止工作。