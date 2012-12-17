于刚不做螺丝钉：1号店会独立运营

从跨国公司的“螺丝钉”到电子商务的“发动机”，于刚正走在理想的路上。

四年时间，1号店销售额从417万元到27.4亿，2400万用户和1000家供应商。

而他做出的妥协是1号店的控股权，从之前的平安集团，到现在的沃尔玛。

面对市场对1号店未来的忧虑，他表示“不仅会独立运营，将来还要独立上市”。

“我是一个大机器上的螺丝钉，也许我这个螺丝钉比较大，但不是发动机。”1号店董事长于刚如此描述创立1号店之前的自己。

于刚并不像是一个企业家。一身笔挺的西装，两叶浓密的眉毛，几缕显示年纪的鱼尾纹，说话时的语气很温和，给人的感觉更像是一名学者。

他曾是美国得州大学奥斯汀分校管理学院的终身教授，也曾是亚马逊、戴尔等跨国公司高管。

大学教授出身的于刚严谨、细致，而不乏感性。他发表过80余篇学术论文，也写过不少诗，但现在更多是写写博客。他是个桥牌高手，曾代表国家队参加过世界比赛。

他每天都很忙，一天工作超过12小时。“以前什么都玩，但现在没时间了。”他如今唯一的业余活动是每周打一两次高尔夫球。

而随着沃尔玛对1号店的控股，于刚会越来越忙。

“不做螺丝钉”

于、刘二人很干脆地离开了戴尔，开始构想他们心目中的公司。

“Deal？”

“Yes，deal！”

2007年的某一天，时任戴尔中国区总裁的刘峻岭如是问道，于刚毫不犹豫地回答。饭桌上，刘峻岭突然邀约当时还是戴尔全球采购副总裁的于刚一起创业，于没想太多就同意了。

于刚说他一直想“做一个宏大的事业，实现自己的价值，对得起自己的一生”。

他们两人认为，自己所想出的商业模式，真正可以改变人们的生活方式。于是，于、刘二人很干脆地离开了戴尔，开始构想他们心目中的公司。

于刚和刘峻岭最终决定要做一家以大品种、快消品为主的综合类网上超市。

于刚说刘峻岭是“黄金搭档”。他们相识于戴尔，但一见如故，两人对于创业的想法“几乎一样”。

“我们俩性格互补。”于刚介绍，刘峻岭很感性、很阳光、很幽默，对市场、对销售比较敏感，而自己相对较为理性，喜欢用数据做背景分析。

在于刚看来，电子商务是中国发展最快的一个行业。“过去的10年，中国电子商务的发展速度是GDP增速的5倍。”

“我们选择了一个朝阳行业。”于刚对于电商行业并不陌生，他曾在亚马逊担任过很长一段时间的全球供应链副总裁，并参与过亚马逊对卓越的收购，对于这一行业已有深入了解。这些经历让他很早就意识到中国电子商务的潜力。

于刚自信自己过去在供应链领域约20年的工作经验，对于他们做好一家网上超市大有裨益。于介绍，刘峻岭对整个系统也有比较深入的介入。

2007年底，于刚和刘峻岭在上海创立1号店，他们的第一间办公室位于上海张江高科技园区，10平米大，只有一张桌子。最初的员工只有他们两人。

于刚和刘峻岭面对面坐在一起4个月，两人一起做市场调查和写计划书，并不断讨论、调整。

1号店筹备了超过半年的时间。其间，于刚与刘峻岭则到处找仓库，拜访供应商等，并四处挖人。他们招来的第一个人即是CTO（首席技术官）韩军，这名前正大集团CTO在半年之内为1号店搭建起一整套完整的后台系统。

2008年7月，1号店正式上线，开始售卖各类日用品。此时，1号店的员工已经有近50名，以采购团队和仓库管理团队为主。

创业初期，于刚与刘峻岭几乎所有的活儿都干。包括设计LOGO、在网站上发广告、去印刷厂印刷1号店的销售目录、到上海的各个角落发送这些目录，以及后来亲自送货，还有与厂商谈判、见投资人等。

有一次，于刚跑去与一家实体超市谈合作，不过最后被这家超市的店长晾了近两个小时，对方甚至没有一声歉意。而另一次，他去上海当地工商局，已经年过50岁的他却被一名年轻的工作人员任意训斥。而这样的故事并不少。

而更无奈的则是他和刘峻岭刚创立1号店时，投资人给他们泼的一阵冷水。

2008年初，创立两个多月的1号店，已经开始面临资金难题。此时，恰巧有一个朋友给他们介绍了一家风投。

当时，1号店刚刚成立，融资一直没有进展，所以于刚和刘峻岭满怀期待地跑去与投资人见面。他们认为这对于1号店是个难得的机会。“去的路上都在讨论如何宣讲我们的创业计划。”于说。

不过，最终的结果却让于刚与刘峻岭很意外。这名投资人与他俩聊了十几分钟，即不耐烦，甚至开始批评他们：“职业经理人知道如何从1做到10，但不会从0做到1。”

不过，于刚也不是“从0到1”，在美国期间他曾有过长达7年的创业经历。当时，他设计了一套航空运营管理系统。分别卖给过联合航空公司、美国航空公司，大陆航空公司、西南航空公司、西北航空公司等多家公司，价格400万到千万美元不等。

艰难起飞

他坦言，诸多弯路、挫折逼着他们想办法，去找做电子商务的正确方式。

于刚一开始把一切想象得很美。但很多东西并不如他所设想的。

2008年7月11日，1号店正式上线。这一天，其总订单量仅为10余个，“而且都是我们员工自己下的测试订单”。

于刚告诉理财周报记者，当时，他有一种很强的挫折感。

事后，于刚总结，1号店走的弯路很多，甚至刚上线就走歪了。在上线之前，1号店已经花费了100余万用于推广。

“传统超市推广一般用海报和销售目录。”于刚介绍，看到其他企业做得很好，1号店亦花费了3个月的时间，做了一本销售目录，“印了10多本，一本10块钱。”

于刚自己带着员工，跑到小区、地铁站、写字楼附近散发目录。“我们想着订单会像雪花一样飞来。”但于刚和他的团队等来的结果却与之有着天壤之别。其后印制并散发出去的海报也同样以失败告终。

而此时，金融危机也开始在中国弥漫开来，1号店甚至连为礼品公司做额外包装的活儿都接。每月的营业额只有数十万元。

他坦言，诸多弯路、挫折逼着他们想办法，去找做电子商务的正确方式。

此时的于刚，尚未真正用互联网的思维来做1号店。等他真正意识到这一点时，1号店果断停掉所有的线下推广。

此后，1号店先后在天涯网开通了天涯1号店，与新浪家居购物频道进行合作，并密集与很多游戏网站、社交网站和门户网站合作，甚至与竞争对手交换流量。与此同时，1号店开始频繁策划线上活动。

在此之后，1号店的用户量和转换率每天都有大的变化。

“订单量上来了，这时才有了做电子商务的感觉。”于刚向理财周报记者说道，创立之初，1号店的库存周转期“接近60天”，现在则已经降至20余天。

于刚和他的搭档们终于初尝甜果，1号店的用户数从1万做到10万，他们用了半年，再过半年之后，其用户数已经达到100万。而于刚给理财周报记者提供的1号店最新用户数量已经达2400万。